中国国产航母终于梦想成真！

001A型航母周围的脚手架已全部拆除，甲板也几近清理完毕，预示着下水日正在临近。
中国国产航母下水时刻临近
据香港《南华早报》网站4月24日报道，专家表示23日的海潮状况不利于航母下水，他们预计下水仪式可能在未来几天举行。
据报道，感兴趣的人们纷纷前往位于辽宁省大连市的码头观看。网上流传的照片显示，海军官兵在为下水仪式进行彩排。
报道称，不过，军事观察人士表示，鉴于中国海军与其亚太地区最强大的对手美国海军之间的技术差距，这艘新航母的下水仅代表着中国军事现代化略有进步。
据俄罗斯军事观察网4月23日报道，第一艘完全由中国自主建造的航母将下水。这只是开始。中国海军对航母寄予厚望。
从照片上看，新航母采用滑跃式飞行甲板，但雷达设备和武器与中国首艘航母辽宁舰大有不同。甲板上层建筑安装有X波段雷达，增加了空中侦察距离，有利于用防空导弹对付弹道和空气动力目标。
日本消息称，中国海军的第三艘和第四艘航母将获得更强大的燃气涡轮发动机。飞行甲板是直式的，因为航母将仿照美国安装蒸汽弹射器。这将使其排水量增至8万吨。
另据《日本经济新闻》4月24日报道，中国首艘国产航母近日将在辽宁省大连市下水，23日在造船厂的船坞进行了注水作业。在完成舰内设备工程和训练试航后，国产航母预计将于2020年左右服役。中国将以这次积累的技术为基础，加速建造航母，强化在东海和南海的海洋活动。
报道称，新航母的基础设计与辽宁舰相同，是不使用核动力的常规动力航母。甲板前方是供舰载机起飞的被称作“滑跃台”的倾斜跑道。排水量约5万吨，比辽宁舰（约6.7万吨）略小。
据中国媒体报道，新航母在设计上比辽宁舰更重视舰载机空间。有分析称，新航母最多可搭载36架舰载机。中国军事专家梁芳在接受中国媒体采访时称，“外观上与辽宁舰没有多大差异，但作战能力得到大幅提升”。
多数观点认为，新航母将与辽宁舰一起，将来主要在南海活动。辽宁舰在2016年12月第二次赴南海进行训练。如果中国拥有两艘航母，即使在辽宁舰维护期间，也可以派遣航母。中国的意图是，通过联合运用航母与人工岛上的跑道，在拥有“核心利益”的南海确保航空优势，抑制美军的活动。
海军战力快速提升
日媒称，中国首艘国产航母即将下水，中国加快增强海军力量的趋势日益明显。
据日本《读卖新闻》4月24日报道，中国从开始建造航母到首艘国产航母下水间隔仅几年，由此造成的冲击巨大。这是继2012年服役的辽宁舰之后的又一艘中国航母，新航母与美国“卡尔·文森”号航母相比，在舰载机数量、武器搭载能力、续航距离和速度方面具有很大劣势。但日本政府有关人士指出，中国无疑正在急速追赶美国。
报道称，中国制定了反介入/区域拒止（A2/AD）战略，在自伊豆诸岛至关岛的“第二岛链”阻止美军，不让美军进入连接西南诸岛和菲律宾的“第一岛链”内。由于航母要进行“作战”、“训练”、“修补”和“突发应对”的循环，拥有三至四艘航母是理想状态。中国军队计划到2020年部署三个航母战斗群。
另据日本《产经新闻》4月24日报道，美国特朗普政府正在向朝鲜半岛近海派遣“卡尔·文森”号核动力航母，加大了对亚太地区安全保障的干预。在这种背景下，中国为实现旨在排除美国的反介入/区域拒止战略，正加紧打造航母战斗群。
《产经新闻》援引香港《南华早报》的报道称，中国正在辽宁省大连市建造的航母全长315米，巡航航速31节。如果这是事实，新航母将比中国首艘航母辽宁舰的舰体长10米，速度也有所提高。
不过，新航母的性能未必实现了飞跃式提升。与辽宁舰一样，甲板上并未安装依靠高压蒸汽和直线电动机等推动舰载机起飞的弹射器装置，歼-15舰载机需要依靠自己的推力离舰。所以说，中国并未解决搭载燃料和武器重量受限的问题。
报道称，与此同时，中国正在开发使用直线电动机的电磁弹射器，有观点认为，正在上海建造的航母将搭载电磁弹射器。东京财团研究员小员凡司分析称，“中国的思路应该是，建造不同的航母，然后分别投入使用，在积累经验之后设计定型”。
大连的国产航母建成用时较短。有观点称，中国军队正急于早日形成战斗力。航母战斗群要形成战斗力，需要与驱逐舰、潜艇等一体化运用，通常需要数年时间。
眼光长远推动强军
日媒称，中国第一艘自主建造的航母将于近期下水。今后，中国军方将推进该航母舰内和舰上设施的建设，经过试用后预计将在几年后实战部署。
据《日本经济新闻》4月24日报道，中国在以长远的眼光考虑安全保障问题。航母是特殊技术的集大成者，美国和俄罗斯等国不愿将重要的技术转让给其他国家。例如，中国军方无法获得美国航母配备的舰载机起飞支持装置“弹射器”。
报道称，利用军事和非军事等一切手段，争分夺秒实现目标的中国军队预计将通过各种手段来获得弹射器。如果得以实现，舰载机搭载的各种导弹数量将增加，中国航母战斗群的威胁将大大增加。
据俄罗斯“卫星”新闻通讯社网站4月23日报道，中国新的001A型航母在设计上接近辽宁舰，因此也接近俄罗斯的“库兹涅佐夫海军元帅”号航母。但俄罗斯军事专家瓦西里·卡申说，001A型航母不会具有该级别航母的一些缺点。
卡申说：“认为辽宁舰将成为训练舰，而001A型航母将成为第一艘打击舰的想法是错误的。认为这两艘航母落后于美国的航母，因此作战用途都不大，这更是错误的。它们将扩充中国海军在冲突时的能力，尤其是在南海地区。”
这名专家还指出，舰载机的数量很少，也不会是一个问题。该航母将搭载歼-15战斗机。与俄罗斯的苏-33战机一样，中国的这款战机是重型舰载机，它具有长航程、可携带无线电雷达设备和升级潜力大的特点。
卡申说，这两艘航母将在中国在南海主张主权的岛屿附近执行任务，包括导弹防御、侦察和目标指示等。它们还将与执行反介入/区域拒止任务的中国海军其他军舰协调合作。
卡申说：“它们在该海域的存在，将给任何潜在敌人的反潜机和通讯制造麻烦。它们的部署还将为在该海域使用可携带导弹的轰-6轰炸机创造条件。中国海军的防空形势也将有所改观。最后，这两艘航母可用于保护南海内的中国潜艇的战斗警戒区域。”
卡申认为，这两艘航母并非为全球力量投射而设计的，这可以让它们的成本更低，也更稳定。
另据日本《每日新闻》4月24日报道，作为中国海军夙愿的首艘国产航母将于近日下水。
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