法两候选人全力应战“决胜局”，马克龙获政界主流派力挺

【法新社巴黎4月24日电】周一，在法国内阁召并长达两小时的会议之后，贝尔纳·卡泽纳夫总理身边的人士向法新社证实,政府将在大选第二轮中“无条件”支持“前进”运动候选人埃马纽埃尔·马克龙，以打败国民阵线候选人玛丽娜·勒庞。
该消息人士说，政府首脑“希望且呼吁所有共和党人支持这一目标”。
据与会者说，社会党人占多数的法国内阁是在奥朗德总统表示支持马克龙之后开会的。 因为社会党候选人伯努瓦·阿蒙失利，且得票率仅为 6.2% ,会议还花很长时间讨论了议会选举战略。
法国总理和数名部长从周日晚开始就呼吁投票支持马克龙，后者早在第一轮选举之前就已经得到了政府6名成员的支持。
【路透社巴黎4月24日电】即将卸任的法国总统奥朗德周一敦促民众在下个月的大选中支持中间派候选人马克龙，舍弃极右翼领袖勒庞。
民调显示，对商业友好、从未通过选举担任公职的马克龙在第二轮投票中至少将拿到61%的选票。已有两名失败的竞争对手承诺支持他，以抵制勒庞疑欧反移民的政纲。
在5年不得人心的执政即将告终之际，身为社会党人的奧朗德通过电视讲话支持他的前任经济部长，称勒庞的政策将导致分裂并给一些人群打上耻辱的烙印。
【法新社巴黎4月25日电】马克龙选择在著名的圆亭咖啡庁庆祝其获得进入总统大选第二轮的资格，此举不被法国媒体看好。周二的报纸提醒其要警惕任何“必胜信念”。
《费加罗报》刊登了题为《圆亭咖啡厅晚会招人非议》的文章。《巴黎人报》则在头版信哲旦旦地说:“一切尚未成定局。”其记者波利娜·泰弗尼奥写道:“该晚宴对于勒庞来说是她要碾碎的成果。”
《解放报》记者洛朗·若弗兰训斥以第一名胜出的候选人说:“ ‘前进’运动候选人提前15天庆祝其胜利，从而走向为其设下的圈套：过早地打如意算盘……”
《世界报》主编热罗姆·费诺利奥则撰文“合理地” 呼吁投票支持马克龙。他表示:“我们在投票前就反复表示，国民阵线与我们道德标准的每一条、与我们的历史以及与我们的特性都是不兼容的。”
勒庞极右极左选民同时拉
【瑞士《新苏黎世报》网站4月24日报道】法国国民阵线总统候选人勒庞周一启动了反对“野蛮全球化”的大型宣传活动。她希望借此也能动员极左翼民粹分 子梅朗雄的支持者。梅朗雄也像她那样坚决反对自由贸易、欧洲的紧缩政策和欧元带来的限制。梅朗雄在首轮选举中被淘汰后拒绝建议给勒庞投反对票,这可能 也让勒庞受到鼓舞。
与此同时，勒庞还极力试图利用人们对伊斯兰恐怖主义的担忧去赢得也被淘汰出局的保守派候选人菲永的支持者。这位极右翼民粹主义者周一宣布，她将暂时辞去国民阵线主席一职，以便集中请力参与选举。
但根据最新民调结果，勒庞的支持率仍大幅落后于欧盟支持者马克龙，而且是以40%对60%的大比分落后，马克龙将从建制派的团结中受益。首轮失败的社会党和保守的共和党周一已宣布支持他。
无论如何，政治形势已经变得非常不可预测，因为第五共和国的传统两党制已经崩溃，选民因此迷失方向，他们看起来感到前所未有的困惑。
【德国新闻电视频道网站4月24日报道】勒庞进入大选第二轮角逐后决定辞去国民阵线主席一职。但正如她所强调的,这只是暂时的。勒庞将专心致志地投入到第二轮的竞选活动中，集中火力对付马克龙。
48岁的勒庞周一晚间在法国电视二台上说:“今天我已不再是国民阵线的主席，我是总统候选人。”她要通过一个“有希望、富裕和安全的纲领”将法国人凝聚在一起。
围绕大选第二轮的角逐已经全面铺开。勒庞将攻击的炮火直接指向马克龙。她说:“无论是在竞选纲领上，还是在行动方面，都没有看到马克龙先生对法国哪 怕是一丁点的爱。”
来自勒庞的首席竞选顾问方面的消息说，马克龙属于建制派，他不打算在反恐、推动全球化以及移民等方面有多大作为。马克龙的发言人反驳道，勒庞在经济和税收政策方面就像“一位圣诞老人”，她给人们太多的税收优惠，这是不负责任的。
另外，勒庞也代表着一条民族主义路线，她想恢复对法国边界的管控，在很大程度上阻止合法和非法移民流入法国。没有居留证的外国人将更容易被驱逐出境，法国公民的权利将进一步受到限制。
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