中国C919大飞机5月初首飞 有望打破波音、空客两强格局

预计中国商用飞机有限责任公司（简称“中国商飞”）的C919客机将在未来几周内首飞，这次将会大量邀请外国媒体和潜在买家到场——说明北京正在适应竞争，准备在未来20年估计高达2万亿美元的全球飞机市场中获得一席之地。
路透社4月25日刊登题为《分析：中国C919大飞机即将首飞？ 挑战波音只欠销量》的报道称，向波音737看齐的这款飞机及其国有设计者接下来将面临艰巨的阶段：在由波音和空中客车（空中巴士）主宰的国际市场中打开销路。“面对飞机生产速度快得多和经验更为丰富的对手，他们将会试图在价格方面进行竞争，”美国弗吉尼亚州市场调研公司——蒂尔集团（Teal Group）的航空分析师理查德·阿布拉菲亚表示。
报道称，中国商飞有一些牌可打，并采用了新的设计；行业高管表示，该公司正在推出一个飞行员培训计划、扩大国际员工数量、并得到中国政府的支持。
路透社称，虽然结果仍有待证明，但未来几十年中国商飞可能成为打破波音与空中客车双雄局面的最大威胁，不论是在中国自身的庞大航空市场，或是更长期的海外市场。而C919将是迈向这个目标的第一步。
报道称，中国政府对C919的支持，为中国商飞在全球增速最快的中国市场提供一臂之力，尽管中国商飞承认在海外市场面临远远更大的挑战。
路透社称，C919已从23家客户获得570笔确认订单及承诺，但中国商飞表示无法提供详细资料。
报道称，相较之下，波音737最新机型在2016年1月首飞之前，已有超过3000架确认订单。而这么大的数字，是两大全球飞机制造商数十年来削减成本和营销支持的结果。它们在全球范围内有支持网络，可以在任意时间、对任意地点的飞机受损作出回应，而且数量庞大的飞机数量，也使航空公司很容易贷款购买飞机。
报道称，虽然中国融资企业努力融入全球航空领域，但中国商飞在国际航展上相对低调，称其C919飞机起初只盯准国内市场。但有迹象显示其已经采取更为外向型的策略。中国商飞体积较小的ARJ21支线飞机的操作说明是中文的，但C919的操作说明将用英文撰写以支持销售。
报道称，中国商飞的本土优势仍非常大，因为中国各航空公司可能在未来20年增加对飞机的需求，购买近7000架飞机，其中主要是从波音和空中客车购买。
路透社称，C919的安全认证，可能是这款飞机在国际上面临的最大问题之一。
报道称，随着飞机结构日益复杂且供应链扩大，即便对于西方飞机制造商而言，让一款飞机获得认证进行商业飞行，也是困难重重。鉴于美国和欧盟在该领域拥有最大的影响力，对于C919来说，在获得所需的批准以便能在中国以外市场占有一席之地方面，仍面临不确定性。
报道称，虽然欧盟已经同意承认中国所执行的一些检查项目，但预料欧盟仍将坚持自行执行一些检测，才会发给安全认证，同时也正设法了解两套认证制度间的差异。《航空周刊》（Aviation Week）的资深中国观察家布拉德利·佩雷特表示，若无法取得西方国家的认证，“这架飞机将很难、甚至不可能卖给发达经济体及许多发展中经济体。”
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