加强出入境审批，严格护照管理：中国腐败分子外逃大幅度减少

中国共产党的反腐监察机构25日称，随着政府加强对官员护照等方面的管理，过去4年腐败分子逃离中国的情况已大幅减少。
据路透社4月25日报道，中国已展开代号为“猎狐”的行动，追捕卷款潜逃境外的腐败官员和经济犯罪分子，这是中国继续深入打击腐败的举措之一。
中纪委在其网站上发表长文，罕见地披露了反腐败国际追逃追赃的“台前幕后”。中纪委表示除了追逃，防逃也一样重要。
中纪委文章称，据统计，2014年外逃101人，2015年外逃31人，2016年外逃19人。
文章将外逃人数下降归功于加强管理，尤其是针对那些配偶子女移居国外的国家工作人员，具体措施包括严格执行相关的护照管理、出入境审批报备等制度，并切断非法资金的外流渠道。
2015年，国际刑警组织中国国家中心局公布了“全球通缉百名外逃人员”红色通缉令，很多外逃人员居住在美国、加拿大和澳大利亚。
中纪委称迄今为止已追回“百名红通人员”40人，其中大部分是被劝说而投案自首的。
中纪委官网上一张“全球通缉百名外逃人员”名单图片显示，已回国的通缉人员头像上都盖上了红红的印章，印文为“arrested（追回）”。
中国政府一直在推动签署引渡条约，但西方国家一直不愿合作。
中纪委未提及西方国家的这些担忧，但表示劝返是通过对外逃人员开展说服教育，使其主动回国接受处理的一种措施。
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