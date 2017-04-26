中国“红通”人员陈靓逃亡新加坡，在印尼被追逃归案

福州4月26日电，记者从福州市仓山区纪委获悉，一名诈骗5000余万元出逃新加坡､印尼的“红通”人员陈靓于23日被公安部国际合作局工作人员押解归案。
陈靓原为福州市仓山监狱第三监区九分监区副政治指导员，2013年9月份至2014年10月期间，通过虚构投资传媒公司､担保公司资金过桥､“内保外贷”等项目，许以2%-21%的高息为诱饵向被害人借款，实施诈骗，共骗取约5000余万元用于个人挥霍，案发后于2014年10月4日出境潜逃往新加坡。
据仓山区纪委书记李雄介绍，陈靓出逃后，仓山区立即成立专案组，通过查明涉案金额､钱款去向，冻结嫌疑人名下银行卡､资产，摸排陈靓关系网等措施，全力缉捕外逃的犯罪嫌疑人。自2015年起，福州市纪委､仓山区纪委牵头建立追逃追赃协调机制，发挥各成员单位职能优势，形成整体合力，推进追逃追赃工作，并将涉嫌外逃的党员和国家工作人员列为监督执纪工作要点。
2016年8月15日，仓山区检察院对陈靓涉嫌诈骗罪批准逮捕。同年12月陈靓被列入国际刑警组织“红通”范围。
2017年4月，仓山区公安分局获取到重要线索，经上级公安机关协调，通过国际刑警组织，于4月19日在印度尼西亚巴厘岛的登巴萨机场将陈靓抓获。4月23日8时许，陈靓从首都国际机场入境，并被移交区公安分局，随后被依法执行逮捕，现羁押在福州市第二看守所。目前，案件正在进一步审理中。(新华社)
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