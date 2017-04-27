美强硬派为朝核危机推波助澜

【美国《华盛顿邮报》网站4月 19日文章】题:华盛顿强硬派如何帮助制造了朝鲜危机(作者加利 福尼亚南部大学美中协会非驻校高 级硏究员迈克·奇诺伊〉
过去20年的历史显示，朝鲜在核武器方面的突破不仅仅是因为朝鲜自己的核野心，还因为小布什政府中的强硬派蓄意破坏美国与朝鲜任何有意义的修好努力。
1994年，克林顿政府与朝鲜达成了《美朝核框架协议》，按照该协议，平壤同意停止当时才刚刚开始的核计划，以换取华盛顿的经济和外交让步。朝鲜在宁边的核设施生产微量的武器级钚，当时朝鲜关闭了该设施并接受国际监督。
接下来，小布什就任总统。在审核了对朝鲜的政策后，小布什拒绝重申宣称“没有敌对意图”的公报。小布什总统把朝鲜以及伊朗和伊拉克一并列为“邪恶轴心”。2002年中期，美国情报部门认定朝鲜已经采取初步措施想要获得制造铀弹的能力，保守派人士拿这个情报当借口迫使华盛顿退出了1994年达成的框架协议。
在这种背景下，朝鲜以重开宁边的反应堆并制造更多的武器级钚作为回应也就不足为奇了。随着紧张局势加剧，倍感担忧的中国说服美国和朝鲜以及韩国、日本和俄罗斯一起举行六方会谈。
2005年9月，六方会谈就朝鲜半岛无核化达成一致意见，华盛顿和平壤都同意“尊重彼此的主权，和平共处并采取步骤实现关系正常化”。
但就在同一周，美国财政部指定澳门汇业银行为“怀疑存在洗钱行为的企业”，朝鮮在该银行持有数十个账户。此举被美国强硬派赞誉为会强迫朝鲜在核问题 上做出更多让步的强硬金融制裁措施。
平壤马上宣布抵制六方会谈,同时提出希望通过谈判解决澳门汇业银行的问题。但朝鲜的提议，包括呼吁在2006年上半年进行双边对话，都遭到断然拒绝。
事实上，小布什政府继续敦促其他国家减少或者完全中断与平壤的财务关系二
这是金正日下令在2006年10月进行朝鲜第一次核试验的背景。
核试验后，中国组织了新一轮的六方会谈。2007年，六方会谈就如何以最终废弃为目标关闭并封存朝鲜的钚设施达成了新的协议。但是，华盛顿强硬派要求平壤接受对其核设施的检查，检查的侵入性过强，以至于一名美国官员称之为“对国家进行直肠检查”。
在小布什的总统任期接近结束之际，华盛顿得到首尔和东京的保守政府支持，称朝鲜若不同意接受新的核查措施，就将停止提供 2007年协议承诺的能源援助。平壤认为美国违背了原本做出的承诺，拒绝接受新的核查措施。
现在已经无法得知朝鲜是否真的会完成2005年和2007年同意的无核化步骤。但指称外交失败完全是平壤的责任则掩盖了更加复杂的现实，即美国的行动也是今天世界所面临危机的部分原因。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost