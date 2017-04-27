中国深化改革给日企提供商机

【日本《金融财政商贸》周双刊4 月17日一期文章】 题：习近平改革对日本来说是个机遇(作者淸华大学-野村综合研究所中国研究中心 副主任松野丰)
提起中国的“改革”，邓小平倡导的“改革开放”政策负有盛名，而现领导层于2013年提出的“习近平改革”也与中国经济的持续发展密切相关,因此非常重要。最近中国中央政府的政策文件同时强调“全面深化改革”和“供给侧改革”。
习近平改革的项目中，保证经济持续增长的关键有四个，即国有企业改革、民生问题、放宽限制开放市场，以及近年来开始被强调的供给侧结构性改革。任何改革都与中国国内问题密切相关，日本企业通过对这些改革的支持，可以寻找到商机。
2013年11月，中共十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出的多项改革政策，在当今中国极其重要。
现在，中国政府的关键课题是，今后能把目前超过6%的经济增长率保持多久。习近平在执政伊始提出的“中囯梦”、在2020年“全面建成小康社会”、在2050年“建成社会主义现代化国家”等等，都需要通过经济增长才能实现。另外，当今中国令人担忧的房地产泡沫问题、金融机构和企业不良债务问题，也是 需要通过经济持续增长才能解决的。
2015年11.月提出的“供给侧结构性改革”是旨在实现经济持续增长的重要政策。这项改革政策在此后的中央经济工作会议上，以及政府工作报告中被反复强调。
最近的政策文件在突出“全面深化改革”提法的同时，更加强调与供给侧改革相关的政策。
2016年中国国内生产总值增长率为6.7%。但更为重要的是，这一增长在今后还能否持续。这要取决于2013年出台的习近平改革中的多项政策。以下就列出四项。
第一，公共基础设施投资。经济持续增长的关键之一是“国有企业改革”。
第二，壮大中产阶级队伍。在这方面，决定经济持续增长的关键因素是解决民生问题。
第三，发展第三产业。中国现在有11个地区被划定为新的经济特区即“自由贸易试验区”,这项工作的成功是未来服务业发展的关键。
第四，提高劳动生产率。现在中国政府推动的供给侧改革,是意在提髙劳动生产率和产业附加值的综合性产业政策。
中国政府正努力推行改革。实际上，日本企业可以由此获得商机。国有企业改革的关键之一,是让民营企业参与进来。日本企业要吸取过去在全球化问题上的教训，与掌握丰厚资本的中国民营企业合作，共同开拓第三国市场。
正变得富裕的中国中产阶级，已经消费得起日本的产品和服务。能够解决环境问题和社会保障向题的，不是巨额投资，而是具有解决这些社会问题经验的日本专业技术知识。
此外，要进行地方产业结构调整需要适合各地的细致的产业开发计划，日本在这方面也具有一定的专长和经验。
期待中国人全都购买日本产品的想法太过自私， 但日本企业肯定具备很多可以提供给中国的专业技术知识，尤其中国正处于艰难的改革当中。为对华业务发愁的日本企业,无疑能够从习近平改革的重点项目中寻找到商机。
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