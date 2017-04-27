多吃黑，多吃白，多吃果仁：三多吃出红润气色

老人常常血虚、脾虚，气血不足，再加上肝肾功能减退，往往显得苍老憔悴。此时，适当调整饮食，就能帮助老人状态更佳、气色更好。
多吃黑，如黑豆、黑芝麻。黑豆补肾，是很好的抗氧化剂来源。黑豆中含有丰富的花青素和维生素E，黑芝麻中也富含天然维生素E，其含量高居植物性食物之首。维生素E是良好的抗氧化剂，能清除体内自由基，减少皮肤皱纹，适当补充，能促进皮肤内血液循环，增加皮肤弹性，润肤养颜。将黑豆、黑米煲粥或磨成豆浆，每天1次，就会有明显效果。
多吃白，如白木耳、白萝卜。白木耳即银耳，富含天然植物性胶质，能够有效调理女性身体，滋养肌肤，使肌肤重现光彩。银耳可以煲成冰糖银耳汤：取银耳10克、冰糖30克，将银耳洗净泡发，与冰糖一同放入砂锅内，加水熬成汤。白萝卜含有丰富的维生素C，能抑制黑色素合成，阻止脂肪氧化，防止脂褐质沉积，形成斑点。中医认为，白萝卜可“利五脏、令人白净肌肉”。白萝卜可以炖汤，如鲫鱼汤，也可以炖肉，如炖牛肉。
多吃果仁。坚果有补肝肾、益精血的作用。适当吃些核桃、松子、榛子、花生等果仁，可防止体内不饱和脂肪酸的过分氧化，有效地阻止褐色素在皮肤中沉积，防止面部出现褐色斑纹、斑块；还能促进细胞分裂、再生、延缓细胞变老、恢复皮肤弹性。坚果比较坚硬，可促进咀嚼肌运动，间接使面部肌肉得到锻炼，增加皮肤弹性。建议坚果每日摄入量不超过30克。
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