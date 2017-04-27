韩美突击部署萨德遭抗议，中方向美韩表明严正关切

【韩国《朝鲜日报》网站4月26日报道】26日，随着驻韩美军突击运输“萨
德
”装备进入庆尚北道星州，“萨德”部署宣告正式开始。
当天凌晨，驻韩美军将“萨德”系统的核心装备运入庆尚北道星州高尔夫球场。当地居民与警察因“萨德”部署而爆发冲突。凌晨4时30分左右，在星州高尔夫球场入口处的村民会馆前，警察与500余名民众发生对峙。据悉，反对“萨德”部署的星州斗争委员会居民得知“萨德”突击部署的消息，拉响紧急情报，用手机互相通知集结。居民们在村民会馆前的道路上停放了10余辆车表示抗议，警察击碎车窗将车辆全部拖走。在此过程中，3名居民受伤并被送往医院。
【埃菲社首尔4月26日电】星州郡的数百名民众在用于部署“萨德”系统的高尔夫球场周围举行抗议活动，警方不得不出动警力以控制局面，卡车最终才得以进入。
星州民众不但担心“萨德”系统的雷达辐射会对农作物和人体健康造成危害，更担心会成为朝鲜攻击的目标。
有些人认为“萨徳”系统应当等到5月9日韩国大选后再部署，因为包括热门人选文在寅在内的一些候选人都曾暗示,未来的新政府很可能会修改有关部署“萨德”系统的决定。
【韩联社首尔4月26日电】驻韩美军26日火速部署就位的大部分“萨德”核心组件有望不日投入调试运行,只要连接组件，很快就可以拦截朝军导弹。预计“萨德”反导系统可能于下月启动。
韩国国防部26日表示，驻韩美军当天凌晨将“萨德”反导系统的部分组件运入星州髙尔夫球场，是为了尽快将其投入实战运用。
国防部指出，韩军将在年内完全获得“萨德”反导能力。
韩军一直表示，韩国大选前部署“萨德”组件时间不允许。20日走完供地程序后仍说，部署所需的环评等准备工作尚未结束。有與论认为，美方趁夜黑以闪击之势速战速决，暴露韩军的上述说辞只是障眼法。
有舆论批评，美军蓄意造成不可逆的既成事实,让任何一位新总统都无法推翻“萨德”入韩。
【美国《华盛顿邮报》网站4月26日报道】美国军方夜间开始在韩国部署饱受争议的反导系统，引发民众的抗议和批评。批评者称，美国军方想赶在韩国总统大选前将系统安装完毕。
在5月9日大选前的民调中大幅领先的自由派总统候选人文在寅，已承诺将重新评估部署“萨德”系统的决定。
韩国延世大学国际关系学教授曾乐汉说:“首尔认为美军加快部署‘萨德’系统不是基于朝鲜的威胁， 而是根据韩国总统大选的时间表来的。”
民众抗议美军的部署行动，并试图阻止设备运入现场，他们与韩国警方爆发冲突。抗议者挥舞着标语牌，高声呼喊“不要‘萨德’，不要战争！”“嘿！美国！你到底是朋友，还是占领军?”
【韩联社首尔4月26日电】韩国多位总统候选人 26日纷纷评论驻韩美军当天凌晨火线部署“萨德”核心组件的做法。“萨德”入韩或再成大选热门话题。
激进左翼正义党候选人沈相奵在脸书发帖称，不论“萨德”部署进程走出多远，下届政府都必须使其退回原点重新决策，此事不容(美军)单方面搞突然袭击，此举根本无效。
最热门的候选人、共同民主党的文在寅方面表示，对罔顾民意与程序的做法感到强烈遗憾，在环评都没完的情况下，不顾星州民众反对，执意将组件运入星州高尔夫球场，意味着“萨德”部署进程不仅不尊重国民共识，还违反基本程序,完全不给新政府政务决策留余地，极不妥当。
呼声次高的候选人、左翼偏中的国民之党安哲秀对媒体表示，应依据韩美协议部署“萨德”，但指出略去必需的环境影响评估是有问题的。该党首席发言人则就深夜突然部署表示遗憾。
【路透社北京4月26日电】在美军开始将其具有争议的“萨德”反导系统部件运入韩国的一个部署地后，中国26日表示它已向华盛顿和首尔表明严正关切。
在每日例行记者会上，中国外交部发言人耿爽说，中方强烈敦促美韩停止加剧地区紧张和损害中方战略安全利益的行为，取消部署“萨德”系统，撤出相关设备。
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