美海军智库称开发新战术在第一岛链遏制中国

独立的美国海军学会的一份新报告概述了美国海军和海军陆战队在争议濒海地区采取行动时作战概念上的进步。尽管这些概念没什么特别的，但在“包围中国”的第一岛链沿线多海岛地形和南海尤为重要。
据美国外交学者网站4月28日报道，为了与美国国防部的其他行动以及日本等美国盟友相呼应，这些概念指向了日益增强的在第一岛链遏制中国力量投放的能力。
报道称，在冷战后的大多数时间，美国海军和海军陆战队在进行两栖登陆作战时的设想就是，海军将牢牢控制作战海域的制海权。当年在从黎巴嫩撤出非作战人员期间真主党反舰导弹的威胁，以及当下中国等对手不断增强的反介入/区域拒止（A2/AD）能力表明，不要再抱着在绝对安全的海域实施两栖行动的设想了。
报道称，非常明确的一点是，现在面临的挑战不仅仅是海军让海军陆战队登陆的作战变得更难了。相反，海军陆战队“未来委员会”的负责人约翰·贝里向美国海军学会解释说，在未来冲突中，支持是反向的，海军陆战队将帮助海军来夺取并控制该海域的制海权。
贝里用美国二战时期的经历为例解释了其中的不同。当时，海军在大西洋确立了绝对制海权，所以陆军可以毫无顾忌地向陆上投放兵力，而在太平洋，海军陆战队的越岛作战则为海军提供了战术支持，确立并延伸了海军的制海权。
报道称，海军和海军陆战队现在重新学习了太平洋战区的这些经验教训，提出了名为“争议环境濒海作战”和“远征前方作战基地”的作战概念。这些概念将海军陆战队纳入了海军夺取制海权的计划中。
在水面海军协会1月举行的一次会议上，海军参谋部远征作战局——负责两栖作战的海军部门——局长提出了“支持蓝色的绿色”概念（即支持海军的海军陆战队）。这一概念包括：为海军航空兵建立远程加油和前沿后勤站点、消除陆基对手对海军舰艇或飞机构成的威胁、对敌方舰艇和飞机实施火力攻击等等。海军陆战队可以在面临远程A2/AD武器威胁的情况下，帮助海军确立争议地区的制海权与制空权。
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