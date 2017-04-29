携程上线“丹麦生蚝之旅” 中国人组团跨国吃蚝

为了帮助丹麦解决生蚝泛滥成灾的问题，中国网友纷纷跃跃欲试表示愿意支援丹麦。27日，国内最大的在线出境游旅行社携程旅游上线“丹麦生蚝之旅”，组织中国游客跨国吃蚝，慷慨送出了免费的生蚝大餐。
近日，丹麦驻华大使馆发布头条文章《生蚝长满海岸，丹麦人却一点也高兴不起来》，满满都是被生蚝所困的烦恼。一石激起千层浪，文章一出迅速走红网络，网友们的生蚝热情瞬间被点燃。虽然，丹麦还没有表示会提供“免费生蚝之旅”、吃生蚝签证等相关服务，但还是挡不住中国民众摩拳擦掌意欲组团前往的热情。文章发布后，在携程APP上丹麦游的热词搜索增量超过300%，不少动作迅速的游客甚至已经通过携程旅游定制平台，提交了“希望能尽情吃生蚝”的定制需求。
收到客户需求不到2小时，携程旅游决定于27日推出“丹麦生蚝之旅”，包括跟团游、自由行、定制游等产品。
参考消息网-出海记记者在携程APP上看到，“丹麦哥本哈根8日6晚自由行（尽享童话与美食）”的丹麦生蚝之旅，不仅机票酒店自由打包和优惠价，还提供《灭蚝指南》，并且贴心安排推荐丹麦瓦登海最大的生蚝养殖地自由行攻略玩法。
携程旅游相关负责人告诉参考消息网-出海记记者，“丹麦生蚝之旅”在APP和网站一上线就引发大量网友点击咨询。目前已经有游客报名相关路线，去品尝生蚝大餐。除了专门设计的“生蚝之旅”，国内游客还可以预订2000多条丹麦相关的跟团游、自由行、一日游等各类产品，完全可以满足各种网友们“组团灭蚝”的需求。
据悉，去年携程旅游输送赴丹麦旅游人数超过同比增长50%；今年在全网“灭蚝”的热情之下，这一数字无疑将有一个更大的井喷，预计将有数千人参加“丹麦生蚝之旅”。携程旅游相关人士表示，北欧本来就是今年欧洲游增长最快的区域之一，预计今年丹麦将成为欧洲旅游的黑马。携程也将加大投入，定制师、导游、领队都已经做好随时为网友提供组团丹麦灭蚝的各类出行服务。
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