特朗普大减税对中国影响几何？

美国总统特朗普宣布针对美国企业的税收计划一天后，有关他的愿景将如何影响企业，问题仍多过答案。对于该计划会否引发美企离华回国潮进而加剧资本外逃，经济学家和分析人士也意见不一。在中国政府连续数月推行非常严厉的政策后，资本外逃的问题刚刚有所缓解。
据香港《南华早报》网站4月28日报道，特朗普政府首席经济顾问加里·科恩和美国财长史蒂文·姆努钦26日提议，将企业所得税税率从35%降至15%，并对美国企业在海外持有的规模约2.6万亿美元的离岸利润执行一次性的低属地税率。
中国市场研究集团驻上海董事总经理雷小山说：“这会带来很大影响。很多企业由于税收问题都把利润留在了美国以外的地区。”
据中国美国商会和贝恩公司发布的《2017年中国商务环境调查报告》称，对于1/4在华运营的美国企业来说，它们在世界第一人口大国的盈利至少占到其全球收入的25%。
美企集体性回国可能导致它们在撤离中国之前纷纷将人民币换成美元，那将对中国货币监管机构阻止资本外逃的能力构成考验。
雷小山说：“目前的关键在于，政府是否会让它们把人民币利润换成美元转移出去，这与中国阻止资本外逃的工作重点相冲突。”
此外，清华大学国家金融研究院副院长朱宁称，美国政府此举还可能吸引中国制造商到美国投资，这会削弱中国出口产品的竞争力。他说：“中国必须加快实施经济转型，并放弃依赖出口的旧增长模式。”
并非所有人都同意上述观点。安盛投资经理公司新兴亚洲高级经济师姚远说，美国这项刺激企业将资金调回国的措施对中国的直接影响可能十分有限。
姚远说：“中国并不是企业安置利润以避免高税收的避税天堂。通用汽车公司等大多数美国企业都会把在华收入用于再投资，因为它们寻求在中国这个规模庞大的市场发展业务，因此我认为，一些已立足中国的美国企业不会因税收政策而把资金调回国。”
毫无疑问，如果说中国政府擅长什么的话，那就是维持资本管控和控制资本外流了。
过去一年，国家外汇管理局加大了资本管控力度，以至于有消息称汽车制造商宝马公司在今年3月份对无法将公司利润汇回德国表示不满。
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