马克龙“歧视”俄媒惹恼莫斯科

【路透社莫斯科/巴黎4月27日电】俄罗斯今天指责法国总统候选人马克龙的竞选团队歧视俄罗斯媒体，认为该团队禁止俄罗斯新闻机构采访其活动的做法侵犯了新闻自由。
马克龙的发言人在巴黎证实，俄罗斯国有的“卫星”新闻通讯社和“今日俄罗斯”电视台被禁止对他进行采访。他说，这些机构是发布俄罗斯政府宣传稿和假新闻的“双头实体”。
马克龙是亲欧盟的前银行家，属于中间派。外界广泛认为他极有希望在5 月7日的法国总统大选中击败极右翼领导人玛丽娜•勒庞。
欧盟因乌克兰危机对莫斯科实施了制裁，马克龙对此持坚决态度。勒庞是俄罗斯总统普京的崇拜者，同时还是疑欧派，支持取消制裁，在乌克兰问题上与俄罗斯的立场一致。
马克龙的阵营指责说，其竞选活动的网络、数据库和网站都遭到來自俄罗斯境内地点的攻击，令人怀疑俄罗斯试图破坏马克龙的竞选活动以帮助勒庞。克里姆林宫对此感到恼火。
马克龙的发言人提到上述两家新闻机构“系统性地发布假新闻和不实消息”。
这位发言人说:“如果克里姆林宫对此感到不满，那么在候选人(马克龙）当选后，这将成为公开讨论的话题。”
莫斯科否认有关插手大选的指控。俄罗斯外交部发言人玛丽亚•扎哈罗娃今天说，马克龙团队23日拒绝接受“卫星”新闻通讯社、“今日俄罗斯”电视台和全球视频新闻社采访要求的行为是“可耻的”。
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