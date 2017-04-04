俄专家：中国科学家回国是时间问题 美留不住

俄罗斯卫星网3月31日刊发题为《俄专家：美国无法留住杰出华裔科学家》的文章称，中国已经拥有为杰出科学家提供高薪和工作条件的物质能力，也已经学会在本国体制下有效利用那些受过西方教育的人才。但美国教育制度的优势却正在转变为它的劣势。随着中国逐步变为美国最大的军事和军工领域对手，中国科学家回国只是时间问题。
文章称，香港《南华早报》日前报道了多起供职于美国军事项目（包括核项目）实验室的华裔科学家回国事件。俄罗斯军事专家瓦西里·卡申认为，这篇报道是中国政府吸引世界级科学家归国的重要佐证。
在美华裔科学家归国并不是新鲜事，曾供职于洛斯阿拉莫斯国家实验室和劳伦斯利弗莫尔国家实验室的科学家回国就是例子。20世纪90年代和21世纪初都有类似趋势，但当时归国的华裔科学家数量和级别与现在不同。中国现已拥有支付他们更高薪酬、确保其正常工作条件的物质能力。 更为重要的是，中国人已经学会在本国体制下有效利用那些受过西方教育的人才。
文章称，还应当正确理解这一进程的后果，它不会导致成熟的美国军事研究成果直接流向中国。能够回到中国的科学家多半没有接触过机密信息，或者说获得信息的权限并不高。美国有强大而专业的安全部门，完全有能力限制军事研究成果的直接流转渠道。
然而，创新武器系统以大量基础研究为根基，或比开发特定型号的武器更复杂。何况从事材料、空气动力学、核物理领域研究的科学家也能领导大型武器系统研制项目。更重要的是，他们可以为这些项目培养高层次人才。
如果中国能为这些人才创造良好的工作环境，美国就很难留住他们。常被作为几乎唯一可供全世界效仿的典范，美国科教系统也存在诸多难以克服的问题。国家中小学教育系统在多数情况下无法使学生受到应有教育，以进入高水平技术高校继续深造。
文章称，较高收入家庭的孩子才能接受更高质量的中小学教育。但对他们而言，科学家或工程师这种职业往往没有吸引力，因为收入不是很好。因此，即便是最机密、最“敏感”的美国学术机构，拥有外国科学家对其而言都是至关重要的。可是因为美国不是他们的祖国，他们可能会为追求更好的条件而轻易离开。近年来美国高校物质条件的恶化加快了这一进程。随着中国逐步变为美国最大的军事和军工领域对手，中国科学家回国只是时间问题。美国教育制度的优势正转变为它的劣势。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost