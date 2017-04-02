英媒：美应承认中国南海军事优势 避免意外滑向战争

英国《金融时报》网站4月1日发表作者吉密欧撰写的题为《美国应承认南中国海现实》的文章称，美国必须承认中国在南海航道占有军事优势的事实，并制定一项将本地区所有利益相关方纳入在内的应对之策，避免因意外而滑向战争。
文章称，当去年7月日菲主导的所谓“仲裁庭”对中国在南海的大范围领土主张作出否定裁决时，华盛顿的政客们都掩饰不住自己胜利的喜悦。但事后看来，在对这条关键航道（每年有价值约5万亿美元的货物运经这里）主导权的争夺中，那一刻是一个顶点——或者谷底，取决于你的视角。
文章称，自那时起，美国拉拢本地区其他竞争性主权声索国的努力接连遇挫。一些美国官员甚至私下里承认，中国不费一枪一弹就赢得了南海之争。在美国的衰落史上，这段历程必定会被大书特书。
文章认为，美国此番政策失误大部分应归咎于前总统奥巴马和他的国务卿希拉里。自2011年前后以来，奥巴马政府就将中国崛起视为对美国全球主导地位的最关键挑战，并明确地试图从中东无休止的战事中脱身“转向”对亚太地区投射力量。由于国内页岩油革命降低了美国对阿拉伯地区石油的依赖，这一战略显得更加合情合理。
但数年碌碌无为之后，到了“转向亚洲”战略悄悄地被重新包装为“再平衡”战略的时候，很明显，这一政策已成了一场彻头彻尾的灾难。它不仅深深地惹恼了北京，还使美国在本地区的盟友开始严重质疑美国的能力和决心。
文章称，在看到美国许多妥协之举后，中国加快了在南海的相关进程。
与此同时，中国还在过去一年发起了强劲且卓有成效的外交努力，说服周边邻国疏远华盛顿，投入北京的怀抱。最引人注目的一例便是美国的前殖民地菲律宾，该国总统杜特尔特跟美国“说再见”，同时跟中国缓和关系。
自去年7月后，其他所有中国南海部分区域主权声索方——马来西亚、越南、文莱——都已向北京靠拢。
文章称，美国一直坚称只希望确保南海的“航行自由”，这有几分言不由衷，因为美国真正想要的是其间谍船和飞机可以自由地沿中国大陆海岸线开展监视行动。美国当然绝不会承认这一点，但它现在应该为谈判做好准备。
文章认为，华盛顿必须承认中国在南海航道占有军事优势的事实，并制定一项将本地区所有利益相关方纳入在内的应对之策，避免因意外而滑向战争。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost