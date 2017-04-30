明天是五一劳动节，总理李显龙献辞说了些什么？

明天是五一劳动节，新加坡李显龙发表献辞。
“今年，我国的经济展望有所改善，但无论国际局势或国内情况，都存在不明朗因素。
在国际方面，美国、欧洲、日本和新兴经济体的经济都呈现增长态势。特朗普当选美国总统，美国股市反应乐观；但令人担忧的是，美国改变了对贸易的态度。它退出了跨太平洋伙伴关系协定，更加注重双边协定谈判。20国集团财政部长在最近一次的会议上，因为美国反对而打破惯例，无法重申支持全球贸易自由开放的承诺。对于美国的这个立场，我们还得观察其他国家的反应。如果其他国家也对贸易采取我赢你输的态度，将导致保护主义加剧，只会损害所有国家的利益。
在新加坡，好消息是我国的经济正在好转，整体表现有望比去年好。虽然就业总人数持续增加，但与此同时，有更多员工被裁退，失业率也逐渐提高了。这种好坏消息参半的情况，显示我国经济正处于转型阶段。为了应对时局变化，企业正在进行转型和重组，因此当我们在创造新工作之际，一些现有的工作岗位也正在流失。
面对这样的形势，我们唯有不断努力，才能持续取得经济增长。虽然我们无法维持5%至7%的增长势头，却还是能取得2%至3%的增长，尤其是通过提高生产力这一途径。以我国目前的发展阶段来说，这是个良好的增长率，意味着我们能持续创造新的就业机会，改善人民的生活。
我们也必须更加努力，帮助工友持续就业，并协助失业工友找到新工作。其他发达国家的失业率高达5%或更高，我国目前的失业率虽然只有2.2%，但随着我国经济日益成熟，这个数字预计会进一步上升。
这项转型工作须靠劳资政三方协力完成。我们的企业必须愿意转型，勇于采纳新科技和向海外扩展，开拓新的商机。我们的工友也必须具备灵活应变能力，愿意积极提升自己和掌握新技能，甚至是愿意转换工作跑道，方能拥有更好的工作。政府将带头推动这项工作，并给予雇主和工友全力支持。“技能创前程”和“应变与提升计划”便为工友们提供了具体的帮助，失业工友也可以进行职业配对和参加为 专业人士规划的转业计划。我们密切关注专业人士、经理和执行人员这个群体，了解他们对工作可能不保感到担忧。政府永远会与工友站在同一阵 线，而我们也会致力确保新加坡拥有亲商环境，并且会大力支持企业的发展，希望从而能为所有国人提供工作机会。
这正是劳资政精神所在——人人各尽其职，携手合作，共同迈进。这股团结合作精神，协助我们克服了过往一次又一次的挑战；我深信它也会帮助我们完成新阶段的经济转型工作。
祝大家劳动节快乐！”
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