日美推演钓鱼岛发生危机露玄机

日本《读卖新闻》4月27日刊发文章称，日本预演钓鱼岛海域发生危机，模拟中美日三国政府的官员会采取什么对策，结果指出，美国把“避免战争、防止事态恶化”视为最大目标，而中日基于“领土问题不容妥协”加速局势紧张。
文章称，推演开始时，武装集团在钓鱼岛及其附属岛屿登陆，日本海上保安厅和警察无法控制局面，于是中国暗示要介入，向钓鱼岛岛周边派出了军舰。以这个虚构场景为基础，日美前政府官员和自卫队退役将领共约20人分成三队，分别模拟中美日三国政府的官员，来推演各自会采取什么对策。这次军事推演是在3月底由日本笹川和平财团美国分部主办的。推演模拟了两个紧急事态，检验了问题所在。
20多名日本右翼分子登上了钓鱼岛。演习之一就是从这种场景设定中开始的。
此时，“日本队”的电话响了，是“中国队”打来的。中国队方面告知，“中国海军在48小时内不会采取行动，但不能一直等待下去”。
中国海警局的6艘公务船与20多艘渔船进入钓鱼岛海域。海上保安厅的巡逻船与中国公务船发生冲突，中国船员被扔到海里。
日本队决定派出海上保安厅的10艘巡逻船进行援助，把阻止登岛作为最优先考虑的事项。为预防事态扩大，海上自卫队的宙斯盾级护卫舰将驶往相比中国军舰更靠钓鱼岛的位置。
“美国队”把“防止争端扩大和缓解紧张状态”作为最优先选项，要求日中双方采取克制行动。
中国队跟美国接触，表示“是日本率先采取挑衅行动的”，并提出让日中双方的船只同时撤离的方案，要求美国进行斡旋。
美国队对于这一提案表示欢迎，称其“有助于缓解紧张局势”，并就此征求日本方面的意见。日本队担心这将削弱日本拥有钓鱼岛的立场，拒绝接受。
但是，美国队再次强烈要求双方立即同时撤离。日本队虽表示“不能接受‘撤离’”，一面也作出了“停止增派自卫队和海上保安厅力量，减少船只数量，恢复由海上保安厅进行例行巡逻的态势”。
推演到此结束。但日本队的一名成员不满地表示，“总算明白了，美国会优先考虑避免与中国发生冲突，而不是维护日本拥有钓鱼岛的有关立场”。
后来，载有警察的海上保安厅直升机飞往钓鱼岛后，岛上进行了枪击。但日本没能控制住武装集团，时间过去了48小时。
对此，日本队作出了新的决定，不派遣自卫队，而是由海上保安厅用40毫米机关炮从海上进行射击，控制事态。日本队反复强调“是日本的国内问题”，要求美军不必进行支援。
美国队把“避免战争、防止事态恶化”视为最大目标，因此欢迎日本坚持采取非军事手段的应对态度，同时要求中国保持克制，不要挑起军事行动。
另外，为预防紧急事态，美国队内部命令美军向西太平洋移动，但不认为危机会立即发生。
但中国队的应对超出了日美的预料。基于“领土问题不容妥协”的立场，他们考虑，如果经过48小时、事态呈长期化的趋势，就要向钓鱼岛周边海域派出导弹驱逐舰，并将特种部队送到岛上。考虑到美军没有加大压力，他们认为“美军不会干预”。
推演就此结束。
据参加推演的前日本政府高官表示，日美两国的前高官在一起就钓鱼岛这样的微妙问题进行军事模拟推演，此前还没有先例。参与者在推演后表示，“不能理解对方的想法，误读了对方的措施”，纷纷指出沟通困难。
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