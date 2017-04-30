（国际观察）特朗普外交政策在调整中

美国总统特朗普29日执政满百日。分析人士认为，尽管特朗普在竞选期间曾有颇多“出格”言论，但他执政后在外交方面的表现逐渐趋向美国主流的政治主张。只是，这种趋势能否长期保持下去现在还难下定论。
“反建制派”渐失势
特朗普曾表示，上任后将推翻前任奥巴马诸多外交遗产，包括立刻撕毁伊朗核问题全面协议、扭转美国与古巴双边关系正常化进程等。他还称，会将美国驻以色列大使馆搬至耶路撒冷，并考虑撤销因乌克兰危机对俄罗斯施加的制裁。现在看来，特朗普在这些偏离美国主流政治的竞选承诺上全部“食言”。
此外，特朗普近期改口，称不再认为北约组织已过时，并说一个强大的欧洲对美国有利。而他此前多次预测说，其他欧盟国家会尾随英国选择脱离欧盟。
美国分析人士普遍认为，目前来看，特朗普的外交政策向美国主流政治靠拢趋势明显。
美国前总统小布什本月接受媒体采访时评价特朗普的外交政策转变说，担任总统后面临的现实会扭转作为候选人时的孤立主义观点。
除现实压力外，特朗普外交顾问小组“重新洗牌”也是一大原因。近期，特朗普首席顾问、首席战略师斯蒂芬·班农被移出国家安全委员会。
曾在克林顿政府和奥巴马政府中担任国家安全委员会欧洲事务高级官员的查尔斯·库普钱告诉记者，此前毫无公职经历的特朗普上任之初的外交政策和立场受身边顾问影响较大。但由于他执政初期推出的移民限制令和推翻奥巴马医改的尝试均受挫，民调支持率创历史新低，因此，作为“反建制派”代表人物的班农对他的影响力明显减弱。
库普钱说，与此同时，总统国家安全事务助理麦克马斯特、国务卿蒂勒森和国防部长马蒂斯这３名主流政治人物的影响力加强。
美国外交学会会长理查德·哈斯表示，美国外交“建制派”普遍欢迎特朗普在外交政策上的转变，但对这一转变能否长久保持仍感到担忧。
在对华关系上，包括美国哈佛大学国际政治学教授安东尼·塞什在内的一些学者对特朗普继承美国历届政府传统，重视发展中美关系的做法表示肯定。
塞什告诉记者，美国只有和中国建立良好关系才能保证美国国力继续强盛，特朗普政府在这一点上和以往的美国政府趋于一致。即使在他最关注的贸易问题上，特朗普也逐渐意识到，美中贸易不是“零和博弈”，国际贸易不仅使中国获利，美国也是巨大受益者。
重视反恐和军事
特朗普竞选期间提出“美国第一”的执政理念，准备以强硬姿态维护美国利益。为实现这一目标，他将反恐和加强军力建设视为其外交政策的两大支柱。
根据白宫网站公布的信息，击败“伊斯兰国”和其他“极端伊斯兰恐怖组织”是特朗普政府外交政策的首要目标。
为此，特朗普刚上台就打算重组国务院，将重点放在反恐上。
主要报道华盛顿政治圈新闻的美国《政治家报》援引消息人士的话说，特朗普政府认为国务院的资源被过度分流至应对气候变化等其他项目上，他计划重点加强国务院的情报部门，并进一步把国务院工作整合至整个政府的反恐项目中。
分析人士指出，与往届美国政府不同的是，特朗普外交和国家安全政策团队不再以外交政策战略家和政治家为主，而是以前军方将领为主。海外反恐军事行动的很大一部分决定权从总统转移给了军方指挥官，并进一步放宽了空袭海外极端组织目标的作战规则。
美国智库战略与国际研究中心中东研究项目负责人奥尔特曼表示，尽管美国军方在军事行动上有了更多自主权，但他们缺乏对总体战略的认识，军事行动的最终效果也可能大打折扣。
在加强军力建设方面，特朗普政府上任后递交国会的首个新财年预算纲要报告显示，国防预算将增加１０％，突出强调发展军事“硬实力”，而国务院等部门的“软实力”预算则被大幅削减。
这体现了特朗普竞选时关于加强国防建设的承诺，但立刻引起美国主流政坛和军方的反对，认为特朗普政府的做法低估了“软实力”对美国国家安全的重要性。
包括美军参谋长联席会议副主席保罗·塞尔瓦和北约欧洲盟军最高司令柯蒂斯·斯卡帕罗蒂在内的美军高级将领近期均指出，仅靠增强军力远远无法实现反恐目标，以削减国务院预算为代价增加军费是本末倒置的不明智做法。（新华社记者陆佳飞 刘阳）
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