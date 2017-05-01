安邦指财新传媒及胡舒立谋取广告和赞助不果后造吴小晖假新闻 愤然起诉

据安邦保险集团官网30日称，财新传媒及其旗下《财新周刊》、财新网等媒体多次对公司董事长吴小晖进行人身攻击，捏造其“有过三次婚姻”的不实报道，炮制其“夫妻关系已确认中止”等谣言，安邦保险决定对财新传媒及胡舒立提起诉讼。
安邦保险在声明中称，财新传媒曾多次要求安邦保险给予广告和赞助，给安邦保险盖有财新传媒单方公章的合同，由于未能满足其要求，此后，财新传媒及其旗下《财新周刊》、财新网等媒体多次对其董事长吴小晖进行人身攻击，捏造其“有过三次婚姻”的不实报道，炮制其“夫妻关系已确认中止”等谣言。
安邦保险称，财新传媒对其合法经营活动进行一系列的抹黑和污蔑，误导舆论、干扰市场，严重侵犯自身权益及吴小晖的名誉权。安邦保险称，根据中华人民共和国相关法律，决定对财新传媒及胡舒立提起诉讼，以维护安邦保险及吴小晖的合法权益。
据公开资料，胡舒立2009年12月创立财新传媒，现任财新传媒总编辑，中山大学传播与设计学院教授、博士生导师。
近期关于吴小晖的传言较多，除上述安邦保险提及的“有过三次婚姻”、“夫妻关系已确认中止”外，吴小晖还因民生银行理财产品造假案被传“因涉千亿贷款案被抓”。不过，安邦保险随后发表声明对此否认，称在民生银行没有一分钱的贷款，根本不存在向民生银行“贷款千亿”的问题。(中新经纬APP)
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