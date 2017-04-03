中国设立雄安新区：激发中国北部成长活力

外媒称，1日，中共中央、国务院决定设立雄安新区，级别比肩深圳特区和浦东新区。这是一个非常合乎现实逻辑的政策指向。多年以来，中国北部乃至整个中国，都没有这样强劲而明确的成长预期了。
据英国《金融时报》网站4月2日报道，分析师在连夜赶制行业报告，他们对这个刚刚冒出头来的新区所给予的评价是：大手笔。
中国南方的珠三角和长三角，你追我赶地站在经济发展的前列。但整个北方却一直没有这样的亮点。北京是整个长江以北唯一的一线城市，却没有起到像上海、深圳那样的资源释放作用，反而产生了巨大的虹吸效应。毗邻北京的河北和天津，因为政治生态和人员观念素质的落后，始终没能发展出足够的经济实力，相反还被北京吸取了不少养分。
报道称，雄安新区理论上就起到这样一个承接作用：这里第一步将接收北京转移过来的央企等部门，但这些机构并不直接产生效益，也无法构成经济链条，只能起到聚拢人气和提升地区品质的作用。更大的生态进化，更核心的要点，都凝聚在下一环。
在官方稿件中，如果你只注意到“非首都功能疏解集中承载地”而忽视“贯彻落实新发展理念的创新发展示范区”这一句，就会看不到雄安新区设计初衷的根本所在。
如果说此前在通州建设的副中心主要用于接纳剥离出去的市属行政机关，那么雄安新区的核心要义绝不在于接纳从北京剥离出去的产业，而在于在那里建设出一个以新移民建设力量为主、以高端和发展态势产业为先的经济活力带，进而寻求由这片经济活力带促生出京津冀地区甚至更大范围内的发展活力。
报道称，事实上，这也是整个中国北方最为欠缺的。有“共和国长子”之称的东三省、曾凭借煤炭和矿产资源暴富的晋冀地区，都在新的经济时期陷入了后劲不足、增长乏力的困境。而只有在这个地区注入新的经济力量，让它与原有格局中的各个部分相互组合，才能使得这片地区不至于陷入更大的困境。
报道称，用人上也能够看出这一点，和对北京建设行政副中心所要求的执行力不同的是，对雄安新区的要求是它的创新力。主管和直管领导分别拥有深圳和天津两个新区的操盘经验。给他们的工作指标中，革新大于执行和守成。
与以往特区建设道路完全不同的是，国家层面的行政力和财富力都更为雄厚，也更加不带丝毫掩饰地参与进来，并成为主导这次新区变革的开端力量。换句话说，在雄安新区的生长过程中，引导这片土地发生巨变的将不再是千军万马组成的“拓荒牛”，而是巨大的国家赋能和资源引导。这是一次国家实力作用于经济实践的巨大社会试验田。
毋庸置疑，它提供了一种可能性，一种为中国北方乃至整个版图再度激起活力的可能性。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost