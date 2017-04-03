雄安新区设立 比肩深圳意义深远：路透

外媒称，中国政府1日宣布，将在污染严重的河北省设立一个新的经济特区，以提升北京和天津及它们周边城市群的一体化发展程度。官方的新华社称，雄安新区将和深圳特区的设立具有同等重要的全国意义。1980年，深圳特区的设立帮助启动了中国的经济改革。
据路透社4月1日报道，中国正实施一项计划，旨在促进河北、北京和天津一体化发展，这一污染严重的区域被称为京津冀。
人们认为，这一地区分散的“壁垒经济”导致了收入差距扩大，在涉及执行环保法律方面还引发了政府间的“竞次效应”。
拥有约2200万人口的北京正试图限制人口增长，并将工业和其他“非首都功能”疏解至河北，作为抑制污染和交通拥堵努力的一部分。
据香港《南华早报》网站4月1日报道，据新华社1日报道，中国国家主席习近平决定在北方的河北省设立一个将与深圳经济特区和上海浦东新区齐名的新区。
新华社说，距北京100多公里的雄安新区的成立，是“一项重大的历史性战略选择，是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区”。
新华社说，雄安新区规划建设的起步区面积约100平方公里，远期控制区面积约2000平方公里，这是为推进京津冀协同发展作出的一项重大决策部署。
报道还说，新区将发挥疏解北京非首都功能的作用，一些市场、学校、科研机构和医院等非政府设施，可能将从北京搬迁至这里。
雄安新区规划范围涉及白洋淀周边的3个县。根据当地政府的数据，雄县、容城、安新3县去年的国内生产总值（GDP）之和约为人民币200亿元，不到北京市GDP的1%。
据印度报业托拉斯网站4月1日报道，中国宣布将在北京附近的河北省设立一个经济特区，作为推进京津冀协同发展的战略部署的一部分。
设立雄安新区的举措还旨在缓解交通拥堵和减少污染，并帮助疏解北京的非首都功能。
据中共中央、国务院印发的通知说，这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的“历史性战略选择”。
通知说，这一决定是“千年大计、国家大事”。
据官方的新华社报道，雄安新区在北京西南方向，距离市中心约100公里。该经济特区横跨三县，后者位于北京、天津及河北省省会石家庄组成的三角形中心地带。
通知说，设立雄安新区旨在探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构。
目前北京拥有约2150万人口，它打算到2020年将人口控制在2300万左右。
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