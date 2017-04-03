雄安新区描绘京津冀发展新蓝图：将迎重大机遇

境外媒体称，随着中国经济增长放慢脚步，当局打算把雄安新区打造成一个新的增长极。中国社科院城市与环境研究所研究员单菁菁说，设立雄安新区主要是为了推进京津冀协同发展，要优化京津冀的空间布局，疏解北京的非首都功能等。
香港《南华早报》网站4月1日报道，新华社说，国家主席习近平于今年2月专程到河北省安新县实地考察，主持召开雄安新区规划建设工作座谈会。新华社还说，规划建设雄安新区要坚持生态优先。
报道说，习近平指出，雄安新区要建成国际一流、绿色、现代、智慧城市，创建城市管理新样板，并扩大全方位对外开放。
北京市有关部门已经采取了一系列旨在控制人口的措施。这些措施包括，关闭批发市场，要求工厂搬迁，限制外地户籍者购房，以及开展市容整治行动，关闭上万家小商店和小饭馆。
深圳从一个小渔村发展成繁华都市，浦东从一片沼泽地变为中国的金融中心。很多地方政府（有时是在北京的支持下），曾尝试设立新区，复制这种成功模式，包括天津市开发滨海新区和福建省设立自贸区。
关于雄安新区建设的细节，有望于未来数月内公布，但新华社的报道已经在网络上引发热议，很多人预计，当地的房价可能飙升。
新华社在另外一则报道中说，前深圳市委书记、市长许勤被任命为河北省委副书记。
据印度报业托拉斯网站4月1日报道，中国国家主席习近平呼吁把雄安新区建设成“创新发展示范区”。他表示，规划建设雄安新区要坚持生态优先、绿色发展，坚持以人民为中心、注重保障和改善民生，坚持保护弘扬中华优秀传统文化、延续历史文脉。
雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域，那里还有华北地区最大的淡水湖泊白洋淀。中国政府发布的通知说，雄安新区的区位优势明显、交通便捷通畅、生态环境优良、资源环境承载能力较强，现有开发程度较低，发展空间充裕，具备高起点高标准开发建设的基本条件。
这项决定是中国努力治疗严重“城市病”的最新举措——譬如通过控制首都的人口增长、将制造业与物流后勤等一些非必要的设施转移到邻近地区来缓解北京的交通拥堵和空气污染。
随着中国经济增长放慢脚步，当局打算把雄安新区打造成一个新的增长极。
据香港商业电台网站4月1日报道，中国社科院城市与环境研究所研究员单菁菁说，设立雄安新区主要是为了推进京津冀协同发展，要优化京津冀的空间布局，疏解北京的非首都功能等，新区将会带来大的发展机遇，对目前与北京、天津存在较大差距的河北，会有巨大的推动作用。预计会先在新区打造一批实验平台，进行基础设施的对接。
单菁菁说，相对于深圳特区与上海浦东新区作为改革开放试验田，雄安新区的侧重点是要打造区域之间的协同发展，要实验相邻区域在产业转移过程中的相互合作。
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