“新加坡旁”森林城市部分买家退订遭索偿

（新加坡2日讯）中国政府过去几个月收紧外汇管制，对部分境外发展计划带来冲击，部分中国买家无法继续投资碧桂园的“森林城市”项目，而向该公司要求索回定金时，买家声称，发展商反要求赔偿，让买家感到混淆。
根据新加坡《今日报》报道，一些买家是在中国政府收紧外汇管制，无法从中国汇款而被迫退出该项目，在向发展商碧桂园集团索回原本支付的10%定金时，才发现需要支付赔偿费。
受影响的买家声称，发展商向他们索取30%的赔偿费，並指有关条例清楚地列明在买家签署的合约当中。
不知有赔偿条款
根据该报导，一名来自中国广东的42岁买家吴小姐（Vicky Wu）受访时表示，她在签署合约时並不知道包含有关条款。
吴小姐是在去年12月于新山的“森林城市”销售中心以69万3000令吉买下一个单位，並在当天支付10%的定金。她之后尝试向发展商中国碧桂园索取退款，但却不果。
微信上也出现了一个名为“退出森林城市，索回定金”的群组，目前有约50人参与讨论，有的用户表示和吴小姐有同样的经历。
碧桂园与买家协商
目前，受影响的买家只希望能够尽快向发展商索回之前所支付的定金。
该报导指出，对于30%的赔款条例，碧桂园森林城市战略发展部首席战略官于润泽回应指，只有一部分的买家向公司索取退款，而並非大多数的买家。
“我们目前正在与受影响的买家协商，並会根据买卖协议中的条款处理退款程序。碧桂园集团及其下的机构一向从事奉公守法的生意。”
不过，他並没有具体透露，有多少人要求退款，而公司是否向任何欲解除销售合约的买家索取赔偿。
于润泽也强调，无论是英语版还是中文版合约，两份合约上的条例都一致，並没有冲突之处，而且该公司销售团队在买家签约前，也有详细解释合约內容包括所有的附加条件，有关条件都符合马来西亚法律和标准。（诗华资讯）
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