苹果支付在华遭遇支付宝微信夹击 日媒：破局机会犹存

日媒称，美国苹果公司的智能手机支付系统苹果支付在中国陷入苦战。
据日本《富士产经商报》3月28日报道，大约一年前，在获得中国大型银行和结算网络的支持后，苹果支付业务在中国大张旗鼓地推出，开始抢占走在前面的中国电商行业领军者阿里巴巴集团旗下的支付宝和腾讯控股旗下的微信支付的用户。未来，苹果支付能席卷全球最大的移动支付市场中国吗？
报道称，一个周日，西米奥（音）来到杭州一家西式快餐连锁店用餐。在他想用手机支付的时候，收银员问他：“您是用支付宝还是微信支付？”那么问题来了。西米奥想用苹果支付，但收银员迄今为止从没使用苹果支付收过款，也不知道这家门店能不能用苹果支付。在中国人民大学担任研究员的西米奥后来回忆说：“我清楚所有这家西式快餐门店都是可以用苹果支付的，结果我不得不一步一步教给店员如何操作，店员也很震惊原来如此简单。”
报道援引晨星投资服务公司的驻港分析师玛丽·孙的分析认为：“苹果支付未来很难获得与支付宝和微信支付同等的市场份额。”支付宝等业内先行者在利润之外还通过打折等服务成功吸引到客户。玛丽·孙补充说：“（苹果）唯一的机会可能就是等待中国的竞争对手出现安全问题、用户寻求替代手段的时候。”
报道称，苹果公司在中国市场正面临着激烈的商战。首席执行官库克在2016年10月表现出看好中国业务的姿态。但是当年中国市场iPhone手机出货量被华为、OPPO等中国品牌赶超，市场份额大跌至23%。但是市场相关人士中也有这样的声音：“如果预计苹果支付将在哪个国家取得成功的话，可能就是中国。”据TNS市场研究公司的信息，约40%的使用者一周有一次以上通过移动终端支付。反过来说，这正是苹果面临的机遇。
报道称，支付宝和为微信支付可以直接扫码支付或者在线支付，对店家来说安装相关设备也简单，是比较低成本的选项。这些结算手段还有转账、点餐AA制等功能，这让移动支付变得比现金更为方便。
西米奥说：“改变现有的局面很难。但也不是完全没有可能，不过很困难。”他指出：“苹果必须跨越两大鸿沟。一是在中国的中小城市增加可以使用苹果支付的商家，二是增加选择苹果支付的用户，都是需要付出金钱和时间成本的。”
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