新加坡将采取措施对付假新闻

新加坡讯，新加坡律政部长尚穆根今天在国会说，新加坡政府正在严肃考虑如何解决假新闻的问题，将在完成评估后宣布立场，亚洲新闻台报道。
尚穆根承认：“在现有的法律下，处理这些假新闻的手段有限。”
他说：“例如，在电信法律下，传播明知是虚假的东西的行为是犯罪。但这些手段效果不佳，因为他们考虑的是现在这个新时代之前的阶段。今天，假新闻可以快速传播，所以我们需要做更多事。”
尚穆根说，假新闻在新加坡是一个问题，但还没到国外的水平，在国外已经明确无误地干涉了国内政治和国际事务。
他说：“我们看到这个现象影响还不是太大，但你可以预见同样的情况，外国、外国机构、居住在新加坡以外地点的人，用假新闻破坏我们的稳定，或者用其来赚钱，这两者都是问题。”
他指出目前已经被关闭的“真实新加坡”网站，之前就经常制造假新闻盈利.
他说，“真实新加坡”的其中一个共同创办人设立了一个名为States Times Review的网站，继续在新加坡以外的地点发布假新闻。
尚穆根说：“去年8月， States Times Review声称没人出来悼念前总统纳丹，说幼稚园小孩被强迫要求参加追悼会，试图营造纳丹是没有声望的总统。”
这些新闻造假的整个目的是要误导公众，使事实被扭曲，尚穆根说。
尚穆根还谈及网站“All Singapore Stuff”，去年11月份该网站的一则假新闻，称榜鹅水滨台组屋有屋顶坍塌。
“警方，民房部队，各方都动员起来调查所谓的坍塌。纳税人为此付出成本，”尚穆根说。
还有个帖子被广泛传播，说一家幼稚园让孩子们睡在地板上，吃腐烂的水果，引起公众不满，但你想过幼稚园经营者受到的影响吗？
尚穆根说，这样的假新闻可以给真实世界带来后果，如果不能迅速纠正，就会给新加坡人带来伤害，应急资源将被迫动用，企业和人员的声誉可以受损，所有这些都是因为有些人试图从中获利。
此外，还有更严重的问题，尚穆根指出：“我们必须假设假新闻可以被外国机构和外国政府的攻击武器，进入公众的意识，破坏公共稳定，心理上削弱他们。”
“这是非常严重的威胁。你要是相信这些外国政府或国家机构不参与此事，那是非常幼稚的，有足够的证据他们这么做。”
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