“通俄”提问惹特朗普拂袖而去

外媒称，在被问到有关弗林和俄罗斯的问题之后，美国总统特朗普怒气冲冲地离开了行政令签字仪式现场，没有签署任何命令。
英国《独立报》网站4月1日报道，就在一周前，美国总统有关“废除并替换”奥巴马医改法案的承诺在国会宣告失败。如今，他告诉聚集一堂的记者，他要“着手做些正事”。
报道描述说，椭圆形办公室的办公桌上放着两份行政令，要求对美国贸易赤字的成因展开调查，同时严厉打击偷漏进口税的行为，旨在把他促进美国贸易和增加制造业就业岗位的行动重新列入首要议程。
特朗普说：“我们要调查所有的贸易违规行为，并且根据调查结果采取必要的法律行动，目的是消除此类违规行为。”商务部长威尔伯·罗斯和国家贸易委员会主任彼得·纳瓦罗随后发表讲话。
但是，在副总统迈克·彭斯按计划发表讲话、赞扬“对美国经济而言非常伟大的日子”之后，特朗普重新走上讲台，缩短了仪式。
他说：“谢谢大家，你们很快就会看到一些非常、非常振奋人心的结果，非常感谢。”他随后迅速向门口走去。特朗普在离开椭圆形办公室之前做了个竖起大拇指的动作。
报道称，此前当一位记者高声提出有关前国家安全顾问弗林的问题时，特朗普显然很慌乱。他曾说，弗林应该在有关其政府与俄罗斯政府之间关联的调查中“寻求豁免权”。
文章记叙了当时的情形。记者问：“您的推文是不是要告诉司法部向弗林提供豁免权？总统先生，您是要这样做吗？您是这个意思吗？”
彭斯冲到门口，与特朗普简短地交谈了两句，可能是告诉他，他忘记签署桌子上的行政令了。
特朗普指了指自己，就消失在走廊尽头。彭斯拿起文件，在瞠目结舌的媒体记者面前带着一行人离开了房间。
据信特朗普后来私下签署了行政令。白宫在网上发表了行政令全文。
英媒报道说，弗林的一位律师称，他正在与调查俄罗斯涉嫌插手美国大选一事的国会委员会磋商，以出面作证换取免于被起诉。
此前，弗林承认向彭斯提供了有关与俄罗斯驻美大使围绕制裁问题展开讨论的“不完整信息”，随后辞去了国家安全顾问职务。
特朗普在推特上呼吁弗林“在这起政治迫害中寻求豁免权”。
批评者迅速指出，在希拉里“邮件门”调查中，民主党人获得了豁免权，而当时特朗普抨击了这种做法。
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