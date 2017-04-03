中国四大行不良贷款增速放缓：原因系经济趋于稳定

日媒称，中国各大银行的不良贷款增加速度已开始放缓。根据四大国有银行在3月31日之前各自发布的2016财年（截至2016年12月）财报显示，中国建设银行和中国农业银行的不良贷款比率有所下降。通过债转股等手段剥离不良贷款的效果正在显现，但也有观点担心，这种情况可能会导致产能过剩行业的结构调整等经济问题的解决被延后。
据《日本经济新闻》网站4月1日报道，中国建设银行董事长王洪章在香港举行的记者会上面带笑容地表示，不良贷款问题已过高峰期。2017年资产质量应该会进一步改善。
从截至2016年12月底的不良贷款余额来看，4家银行合计达到7673亿元人民币，比一年前增加11%，但增长率与上财年（49%）相比大幅下降。作为不良贷款比率上升的最大银行，中国工商银行董事长易会满强调，新发生的不良贷款正在减少。此外，如果包括被视为不良贷款预备队的“关注类”贷款，比率也仅为约4%～6%，与上年基本持平。
四大银行的2016财年净利润共增长0.2%，达到8582亿元人民币。中国银行是唯一一家利润下降的银行。在低利率导致利息收入下降的背景下，不良贷款处理伴随的损失成为业绩重负的情况仍未改变，但很多银行经营者表示，“已稳定在可控范围”。
报道称，不良贷款增长势头之所以放缓，是因为此前持续减速的中国经济正趋于稳定。由于公共投资和减税等中国政府采取的经济刺激对策的推动，钢铁等面临产能过剩的行业也获得了喘息机会。
中国政府正在加强监控金融风险。各银行采取债转股和不良贷款证券化等新手段，加快剥离不良贷款。
债转股是将企业贷款转换为股票的方式，企业能压缩负债，有利于经营重建，同时银行也能减少不良贷款余额。中国政府2016年10月明确提出，把市场化银行债权转股权作为去杠杆的重要措施。各银行在集团内成立专业的资产管理公司，启动了股票认购。
中国建设银行计划与企业签署3000亿元的债转股合同。农业银行与8家企业就700亿元的债转股达成了协议，中国农业银行行长赵欢表示，目前正与20多家企业进行谈判。
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