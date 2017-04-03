哲学家成美国硅谷“新宠”

从国际商用机器公司（IBM）到Google，硅谷有越来越多的科技企业聘用哲学家为其预测未来的社会形态。
在社交网站领英网上，越来越多的人在简介中介绍自己在科技企业就职的同时也是哲学专业人士。
虽然这一潮流尚未遍及全世界，但是对于那些未来充满未知的初创企业而言，聘请一位哲学家无论从逻辑还是从情理角度都说得通，因为哲学家拥有慎密斯便和合理的推测能力。
philjobs.org是一个专门为哲学专业人士介绍工作的网站。目前，大多数工作邀约来自大学院校，但是也有越来越多的科技企业开始聘用哲学专业的人才，以满足虚拟智能研发领域的需求。
在科技界最著名的哲学家就是全球最大的网上支付公司贝宝公司的创始人彼得蒂尔。科技领域的专家指出，在设计科技的颠覆性应用时，哲学的地位显得越发重要。
柏拉图曾说，一切背离了公理和道德的知识都只是狡诈，而非智慧。
哲学领域专家认为，对哲学的研究并非仅出于对智慧的追求，还源于对未知问题和新奇事物的探求。而哲学家所拥有的梳理和解答问题的能力，正是推崇打破长谷的科技企业所渴求的。
在马德里的一所哲学院，有些已经身居企业高位的人也会到这里进修。这些成功人士表示，学习哲学并非为了摆脱科技以转投其他领域，而是为了更好地理解科技能对人类生活产生哪些影响。
一位猎头公司的专业人士表示，很多科技企业都开始对头脑开放的哲学专业毕业生感兴趣。这些企业需要具有逻辑思维能力和创新思维的科学专业人士来从事技术转化的工作。
西班牙安达卢西亚即将举办新一届国际哲学奥林匹克竞赛。进入决赛的参赛者将就新技术与人类身份认知展开探讨，而这也是科技领域近年来争论最热烈的话题之一。
专家指出，已经有越来越多的哲学家在硅谷找到用武之地。哲学家已经成为科技界的新宠。（西班牙《世界报》）
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