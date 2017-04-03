专家：法国媒体不报警察杀华人案只因已麻木

俄罗斯卫星新闻网站3月31日刊发题为《专家：法媒不报警察杀华人案只因已麻木》的文章称，暨南大学新闻与传播学院教授吴非认为，法国媒体对巴黎警察枪杀华人事件报道不多，主要是因为近年法国此类事件过多，让媒体处于麻木状态。
56岁的刘姓华人上周在巴黎遭警察枪杀，中国媒体在报道此事时引用受害者女儿的说法，认为法国警察存在过度执法与种族歧视行为。在巴黎的华人华侨也连续展开抗议活动，要求巴黎警方严惩凶手并保障华人权益不受侵害。
刘姓华人被警方枪杀一事最早由法国华文媒体《欧洲时报》报道，然后立即引发中国国内媒体密集关注。不过，法国媒体对此事报道并不多，且大多以警方单方面说法为主。
暨南大学新闻与传播学院教授吴非对俄罗斯卫星通讯社表示，最近几年法国屡次发生因警察过度执法引起的种族骚乱事件，法国媒体对此类事件相对麻木，此次事件也没有能供媒体报道的特殊抓力点。此外，在法华人与当地媒体联系较少，因此法国媒体对此次事件报道偏少。
他说：“法国现在面临着内部族群撕裂、外来移民以及反恐等诸多问题，如果此次华人被枪杀事件没有什么特征性，当地媒体很难过多报道。而因为此事涉及华人权益被侵害，所以中国媒体肯定会进行报道。”
吴非表示，在海外的华人事实上都与当地媒体联系较少，此类事件一旦发生，当事者必须在事情发生的一两个小时内说清楚，避免情绪化。他建议海外侨社与使馆都可以对当地华人做此培训。
除海外华人与当地媒体间的沟通问题外，吴非人为此次事件还反映出目前中国虽然加紧本国媒体的海外传播力建设，但仍然有许多不足。
他说：“中国媒体海外传播不能只停留在讲好中国故事这一点上，还需要抓住更多海外受众的需要，比如这件事情就应该及时通过面向海外的法语、英语媒体传播受害者家属说法。”他举例说，此次华人赴案发现场抗议时，就有很多在巴黎的其他族裔因为对此类遭遇有共鸣而加入。
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