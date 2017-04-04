日本拉拢印度 在亚太协调行动牵制中国

美国外交学者网站4月1日发表题为《日本和印度：区域外交的协调行动》的文章称，鉴于美国有可能从亚太地区抽身，东京和新德里都对北京日益强硬的态度感到担忧，并谋求增强集体行动能力，以抗衡中国不受遏制的主导地位。
由于日本与印度拥有共同的战略与安全利益，在面临地缘政治气候不确定性的时候，两国在该地区发挥更大的领导作用方面展开紧密合作将使双方获益。鉴于美国有可能从亚太地区抽身，东京和新德里都对北京日益强硬的态度感到担忧，并谋求增强集体行动能力，以抗衡中国不受遏制的主导地位。
日本一直在向东盟成员国提供能力建设援助，尤其是越南和菲律宾，以扩大自己在有争议地区的战略接触。同时，印度“东向行动”政策的成功也取决于与东盟国家及太平洋远东地区的互联互通和贸易往来。
但为了不激起中国的猜疑和反弹，日本和印度可选择着重发展与该地区的社会经济接触，并在非传统安全问题上发挥带头作用。
自20世纪50年代以来，日本一直在向该地区提供发展援助。2015年，日本政府用《开发合作大纲》取代《政府开发援助大纲》，新的大纲明确了日本援助与战略目标之间的关系。日本谋求通过援助推动与印度等国的发展合作关系，而不仅仅是提供帮助。日本和印度一直在利用基础设施和互联互通项目推动双方的共同利益，而且将继续这一做法。日本还在积极参与具有战略意义的印度东北部地区的互联互通项目的融资活动，该地区将印度与东南亚地区连接起来。日本已承诺出资671亿印度卢比（约合10亿美元）改造印度东北地区的公路网络。
从长远看，日本和印度寻求更广泛区域参与的能力取决于执政当局的稳定与长期性。印度总理莫迪领导的印度人民党在日前的邦地方选举中取得重大胜利。这提高了他在2019年大选中获得连任的几率。
日本首相安倍晋三自2012年12月以来的第二任期的持续时间已超过前6届政府（其中包括他持续了1年时间左右的第一任期）。如果自民党继续赢得大选，安倍很可能成为日本历史上在位时间最长的首相，将一直持续至2021年。尽管安倍一直在谋求扩大日本的安全作用，但日本民众仍非常警惕过于积极的安全政策。在这种情况下，对他而言，专注于使用非军事手段实现日本的战略目标将是非常务实的。
东盟将对日本和印度扩大在该地区的接触表示欢迎，因为两国一直秉持“东盟中心地位”理念，而且强调东盟在美国领导的区域秩序中的角色与其利害攸关。只要日本和印度继续表达对东盟的支持并承认其对该地区的和平稳定至关重要，东盟成员国将受益于强大的日印合作关系所推动的接触。更重要的是，东盟成员国并不希望卷入大国之间的对抗，或被迫选边站。
总体而言，日本和印度必须采取不相互重叠的制衡措施，以免引起中国的警觉和破坏地区稳定。如果两国着眼于经济外交并在非传统安全问题上展开合作，那么就有可能为中国带来扩大合作与接触的机遇，这最终将使东盟保持其昔日在区域安全架构中的地位。这将有助于确保中国与该地区之间不是一场零和游戏。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost