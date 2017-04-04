俄罗斯在多条战线上向西方炫耀实力

美国《基督教科学箴言报》3月4日发表作者彼得·福特题为《美国和俄罗斯将会跳舞还是决斗？》的文章称，俄罗斯在世界各地所采取的行动都表明了这个国家不再愿意把全球治安官的角色拱手让给美国。
为什么俄罗斯正在世界上扮演更为炫耀武力的角色，以及这种情况是否会阻止特朗普和普京之间建立更紧密的关系？华盛顿和莫斯科之间是否真的能实现特朗普总统所暗示的历史性和解？
从中东到拉丁美洲，从乌克兰到中国，俄罗斯正在以冷战结束之后前所未有的方式，在外交和军事上秀肌肉。俄罗斯议会上院国际事务委员会副主席安德烈·克利莫夫说：“俄罗斯不是某个地区侏儒，而是拥有自己势力范围的世界大国。”
这种态度给美国几十年来主导的国际体系造成了麻烦。卡内基国际和平基金会俄罗斯与欧亚项目负责人尤金·鲁默警告说：“俄罗斯已经成为美国所倡导的全球自由主义秩序的挑战者。俄罗斯将继续与我们作对。”
因此问题仍然是：美俄两国是将会和解，还是将出现一个危险的新时代？
柔道外交 广泛展现影响力
从莫斯科的视角来看，随着俄罗斯把自己界定为西方的对立面，其在世界上更为示强是不可避免的。
从西方视角来看，俄罗斯已经在西方俱乐部的入门考试中，即民主问题上不及格。随着莫斯科恢复昔日的专制主义行为方式，它显示出复仇主义的本能，以及夺回在周边地区及其以外地方丧失的影响力的决心。
俄罗斯打算到2020年更新70%的军事装备，培养一支更强大的军队。莫斯科还发起了更多的倡议，以巩固其在曾经属于苏联的各国的影响力。但集体安全条约组织一直被缺乏凝聚力困扰，而欧亚经济联盟尚未给任何成员国带来经济繁荣。
在西欧，普京看来正在将其作为柔道黑带选手学会的原理应用于地缘政治领域，充分利用对手的弱点。俄罗斯宣传欧洲的移民危机、恐怖袭击和社会问题，以便“削弱西方作为全球价值观中心的地位”。
分析家德米特里·西梅斯指出，“多年来，美国和欧盟一直在千方百计地”通过非政府组织等手段“影响俄罗斯内政，俄罗斯的行动是显示双方都能够玩这个游戏”。
而在叙利亚，这却绝非游戏。俄罗斯为了支持叙利亚地面部队而发动的空中打击使战局朝着有利于叙总统巴沙尔·阿萨德的方向发展。虽然俄罗斯的干预是残酷的，但却决定性地扭转了战局，使莫斯科成为这场冲突中的关键角色、有关叙利亚和平的任何努力中的不可或缺的合作伙伴。
虽然普京可能是动用武力强行走到谈判桌旁，并且增加了莫斯科在该地区的影响力，但他在运用外交手段方面却没有这么成功。欧洲对外关系委员会中东问题分析家巴尼斯·达西说：“（俄罗斯）在该地区炫耀武力的主要目的已经实现。这就是使自己展现为对解决这场冲突至关重要的全球强国。但是，在一场冲突中投入军事力量比较容易，而按照实现和解的需要调和相互竞争的利益则困难得多。”
寄望中国 用拉美当试金石
尚不清楚美国新政府将会如何处理俄罗斯问题，此事也会引起持续不断的争论。
特朗普先生表示，他可能会准备在对俄关系方面作出战略性调整，从而达成协议，共同打击“伊斯兰国”组织，并调整国际关系秩序。但是，这位新总统在具体细节上却含糊其辞。与莫斯科的关系已经成为白宫外交政策中最具争议的方面。
事实上，一些美国高官似乎认为，俄罗斯是一个有威胁性的敌手而非潜在的朋友。
为了抵御美国的影响，莫斯科向东寄希望于中国。卡内基莫斯科中心研究俄中关系的亚历山大·加布耶夫表示：“俄中关系的战略性质已经得到加强。与乌克兰危机以前相比，长期合作的障碍有所减少。”
俄罗斯也在扩展在拉丁美洲的足迹，不仅是为了提升战略利益，还为了评估美国可能采取何种反应。华盛顿哈得孙研究所俄罗斯问题专家汉娜·索伯恩说：“俄罗斯，在某种程度上还有中国，都擅于将拉美作为一种能够彼此考验和考验美国的地方，以看看对方究竟玩的是什么游戏。”
从2005年至2015年，俄罗斯向拉美国家出售了45亿美元的武器。但俄罗斯的存在并非仅仅是导弹和飞机。比如在秘鲁，莫斯科还参与了缉毒行动，并努力宣扬自己是“颓废的”西方的替代选择。
最终，俄罗斯在世界各地所采取的行动——在叙利亚的军事冒险主义、在欧洲制造网络麻烦的行径，及正在与中国建立的共同战线——都表明了这个国家不再愿意把全球治安官的角色拱手让给美国。
世界正在忐忑不安地等待普京和特朗普下一步将会做什么。
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