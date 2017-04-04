美中日三国在与东南亚合作中应找到共同点实现共赢：美媒

美媒称，过去十年中，东南亚在世界上的经济和地缘政治形象得到了大幅提升。美国、日本和中国作为亚太地区三个最大经济体，在全球拥有重大利益，它们自然成为了东南亚地区最重要和最活跃的三支外部力量。
美国《外交学者》网站3月29日发表题为《找到美日中在东南亚问题上的共同点》的文章称，从宏观层面上看，这三个国家在东南亚拥有广泛的共同利益，因为一个繁荣、稳定和相互关联的东盟对包括中国、日本和美国在内的整个亚太地区的经济活力有益。遗憾的是，尽管存在这些共同利益，但日中之间，以及美中之间的竞争一直在主导这三个国家在该地区的行为方式。虽然这三个国家都比此前任何时候更深入地卷入了地区事务，但它们却极少就各自有关亚太地区的政策及在亚太地区的活动进行双边及多边对话。
文章称，为了在这些鸿沟之间架设起桥梁，美国进步研究中心于2016年12月在东京召集东南亚问题专家举行了一个三边对话。通过这次对话，找到了三方可能与东南亚伙伴进行合作的4个特定领域。对此，美国进步研究中心最近发表的一份报告进行了更详细的阐述。虽然要加强三方的内部合作仍存在障碍，但以下4个领域可以作为良好的开端：
1、协调大湄公河次区域倡议
近几年来，中国、日本和美国都推出了与大湄公河次区域国家进行合作的宏伟计划。
2016年，中国推出澜沧江-湄公河合作框架，其核心是互联互通。中国保证提供15.4亿美元优惠贷款和100亿美元信贷。2015年，日本推出湄公河-日本合作2015年新东京战略，加速在大湄公河次区域的长期接触，其中包括3年内提供61亿美元援助。这一战略旨在使日本援助超出中国援助，重点放在“高质量的基础设施”上。与此同时，美国也推出了大湄公河倡议，开始整合自2009年以来的零星援助项目。美国援助的重点放在软基础设施上，其中包括教育、卫生和水资源管理等方面的项目。
美国、日本和中国都对大湄公河次区域的稳定、繁荣和互联互通感兴趣，三国应该努力协调彼此的政策和行动。
2、缅甸的和平与发展
自2011年缅甸开始进行大规模改革以来，包括美国、中国和日本在内的国际社会纷纷提供援助和投资，使缅甸成为了一个国际活动中心。
虽然缅甸急切需要国际参与，但它最不需要的是管理国际竞争。
既然三个国家都在投资于缅甸的成功，满足缅甸的需求，它们应该在和平与发展方面进行三边合作，使援助和投资的效果最大化，消除彼此之间的疑虑。
3、物理联通性
要实现其经济潜力，东南亚在未来几十年中还需要几万亿美元的基础设施投资。在这方面，来自像日本、中国和美国这样的外部国家的投资是一切开始的基础。所有这三个国家都已经积极投入：中国通过双边协定和其本国的多家开发银行；日本通过双边努力及亚洲开发银行；美国通过私营部门和世界银行。但这些努力目前尚未以任何有意义的方式相互协调。
进一步协同国家努力，促进物理联通性应该成为政策协调的优先考虑议题。电网基础设施、能源生产、标准统一等会成为尤其能取得成果的合作领域。
4、东南亚的海上环境管理
东南亚水质对地区及世界的食品安全及民生至关重要，美国、日本和中国在东南亚积极的、以科学为基础的海上环境管理中都拥有利害关系。
由于在环境保护问题上只要不涉及任何形式的领土主权冲突就不会出现竞争，因此这一领域的合作是又一个三方可以协调政策的好机会。
由于不同的国家利益集中在不同的问题上，包括可持续的海洋资源管理、科研多边合作、渔业健康和管理、恢复海岸生态系统、加强气候弹性、固体废料管理、减少海洋塑料污染，以及启用绿色港口基础设施等，所有这一切都会成为卓有成效和互利互合作领域。美国和中国已经在一些问题上进行双边合作努力，其中包括美中绿色港口和船舶倡议。
美国《外交学者》网站在文章中指出，必须在思维方式上进行重大改变，才有可能进行政策协调与合作。然后，由于东南亚地区存在的巨大需求，以及东盟国家的成功明显符合三国的国家利益，在这些问题上进一步对话将是一个积极的进展。
文章称，由于许多东南亚国家都对外部国家之间的敌对感到担心，并害怕被陷于进一步加剧的竞争之中，美中日三国在东南亚一些利益一致的非战略事务上引入合作或至少是政策协调的概念将是有益的。虽然引导外部力量是东南亚国家的责任，但三国之间进行更多的三边对话，以及与东南亚国家之间进行更多的对话，显然有可能带来意想不到的有益成果。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost