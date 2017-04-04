巴黎6000华人上街示威“要真相” 称总是被欺压

媒体称，据巴黎警方称，4月2日有6000人在巴黎集会抗议，起因是中国男子刘少尧在家中被警察枪杀，示威活动过程中集会者与警方发生冲突。
法新社4月2日报道称，集会者中午过后纷纷来到巴黎共和国广场，手中拿着白玫瑰，参加由华人协会号召的“悼念集会”。他们还举着写有“正义、真相、尊严”等内容的条幅。
人们在广场中间的雕像下默哀一分钟。这里挂着“警察是凶手，我们要正义”的条幅和刘少尧的遗像。56岁的刘少尧3月26日在巴黎第19区的家中被一名警察枪杀。
像近一周来的同类集会一样，示威引发了一些冲突。记者看到，一些示威者，不管是年轻人还是稍微年长者，向治安人员扔酒瓶、水果或鸡蛋。在持续了近一小时的冲突中，治安人员用催泪瓦斯回应。
在冲突发生之前，参与组织该集会的旅法华人协会人士解释说：“我们希望能施加压力，支持受害者家庭，得到真相并抵制警察暴力行为。”
21岁的陈辉（音）称，来参加集会是为了“不成为下一个被警察枪杀的人”，因为他觉得亚裔群体已成为暴力行为的“目标”。
北京方面公开要求澄清事发时的真相。在1日会见中国驻法大使时，巴黎警察总局局长强调会“优先”考虑亚裔群体的安全。
该案目前已由法国全国警务督察总署展开调查，该机构被称为“管警察的警察机构”。
台湾“中央社”4月2日报道称，巴黎华人刘少尧遭法国警察击毙，事发过程尚待厘清，但华人社群不满累积到一定程度，7个月来再走上街头。有人说，老是被盯上、被欺压，“中国人要站出来表达愤怒”。
法国警方于3月26日接获一起有关家庭纠纷的警情，前往巴黎第19区的刘少尧住处，最后击毙刘少尧。警方和家属对事发经过各执一词，当局还在调查。
事发后华人社群连续数晚集会，2日下午选在共和国广场举办悼念会，有数千人参与，绝大多数是来自中国的移民，也有少数法国人支持。
与广场相隔一条大道之处，有警察和警车待命。
参与者人手一枝白色玫瑰花，高喊“要真相、要正义、要尊严”。有些人给花茎缠上黑丝带以示悼念，还有不少人用纸板自制剪刀形状的牌子，或高举印着一把剪刀的宣传单，以讽刺刘少尧只因手持剪刀就命丧枪下。
去年，一名华人在巴黎北郊当街遭抢且被殴打致死，当时引发华人社群罕见上街抗议，要求加强治安。
参加过那场游行的郑先生认为，“半年来情况没多大改善”。
他说，很多华人法语不好，即使被抢也不报案，因此更容易受害，“我都被抢了两三回，我一个年轻人都被两三个人围着抢劫，法国真是不太安全了”，而且华人在法国艰难谋生，现在竟连警察都给他们带来压力。
另据英国广播公司网站4月3日报道称，约6000名巴黎华人齐聚市中心共和国广场，悼念被法国警察枪杀的中国公民刘少尧。
刘少尧3月26日在家中被击毙，终年56岁，留下妻子与五名子女。2日是刘少尧的“头七”。
法国警方正调查此案，中国则提出外交交涉，要求法国采取切实有效措施保障在法中国公民安全与合法权益。
法新社报道说，目前仅在巴黎就有20万至30万华人居住。
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