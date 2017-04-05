新加坡印度族打人女子恐涉种族歧视 视频被点550万次

新加坡讯，新加坡网上被观看550万次视频中的打人女子，据报道是新加坡人，而且她言语中涉及种族歧视，引发网民愤怒。
本站昨天报道这起打人事件。其实，这起事件立即引发了新加坡人的高度关注，有关视频在Facebook上已经被点阅550万次，相当于新加坡全国总人口，可见这起事件的严重性。
新加坡政府关联的新传媒8频道新闻说，打人女子是一名“印度族的本地人”。
同时，该媒体机构报道说，“网友纷纷对女子的举动感到愤怒，并指她种族歧视。”
该媒体机构向警方查询后报道说，新加坡警察部队询问时，证实昨天（3日）晚上10点左右接到报案，警方抵达中巴鲁广场后，逮捕了一名45岁的女子。
报道指，这名女子在辱骂店员的过程中，多次提及“华族”的字眼，并一度表示：“受够了这些华族女子，她们一直在这个邻里欺骗我。”
报道也指出，视频显示，涉案的女子将原本戴在手上、在过程中掉落的黑色手链丢进一个用来测试眼力的隔间，并要求店员到里头把她的手链取出。多名公众尝试安抚女子的情绪，但都没能成功，女子依然相当激动。
这个长达5分多钟的视频上传后，截止本文发稿，有550万的点击率，近15万多人转发。
新传媒报道说，网友都对女子的行为感到愤怒，指她没有必要大声辱骂，这样的粗俗行为不仅不尊重对方，也具种族歧视。也有网民认为，以女子的行径来看，她当时可能精神状态不佳。
此外，发生此事的眼镜店OWNDAYS在官方Facebook页面上叙述了事发经过。根据贴文，一名女子昨天晚上进入了位于中巴鲁广场的店铺，以躲避另一名行为极具侵略性的女子。两名员工尝试协助该名寻求帮助的女子，却遭到另一名女子的攻击。尽管屡次被打，员工还是勇敢面对，且维持专业态度。警方正在调查这起事件，而公司正寻求法律咨询。
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