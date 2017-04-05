终极对决！5月人类将组团“群殴” 阿尔法狗，会赢吗？

记者7日从中国国家体育总局有关方面获悉，围棋人工智能程序“阿尔法狗”将于今年5月下旬在浙江乌镇与包括柯洁在内的中日韩顶尖棋手进行对决。
据悉，此次终极对决将采用“单挑”加“群殴”的赛制，有就是说，顶尖棋手柯洁与阿尔法狗三番棋大战之后，人类还将组团“群殴”阿尔法狗，看看人类到底能不能赢机器人一次。
此次“人机大战”柯洁与阿尔法狗的对弈为慢棋，而且用时比去年的第一季对决时间还要长。而阿尔法狗与柯洁三番棋之后，还将接受人类棋手车轮大战的挑战，即中日韩各组一队来挑战，即各队在集体研讨之后落子。
不过，组队比赛还未全部落实，中国组队没问题，日韩是否接受邀请还未可知。据悉，组队赛可能采用两日制用时，即，一盘棋对弈一方用时累积可达9小时，通俗地理解，就是说一盘棋要下两天。
这就意味着，无论是柯洁与阿尔法狗的一对一“单挑”，还是针对阿尔法狗的车轮大战，都延长了行棋的时间。西安体院教授，职业围棋六段李星昨天对华商报记者说：“下快棋，人类根本不是机器人的对手，倒是去年下慢棋，李世石好歹赢了一盘。此次把行棋的时间延长，就是觉得棋下得越慢，对人类越有利吧。”
看上去，此次人机大战，人类有背水一战的意味。先让当今世界围棋第一人柯洁单挑阿尔法狗，试探一下柯洁有没有赢的希望，一旦柯洁败下阵来，接下来的车轮大战就是人类运用集体智慧挑战阿尔法狗，这是人类设置的最后一道防线，看一看组团来战，人类能否击败阿尔法狗。
“阿尔法狗‘脑袋’里存了三百多万棋谱，我们人类哪有这么好的记忆力？而且，此次将与人类对战的阿尔法狗已经升级了，棋力强于去年战胜李世石的那个版本，不知道人类群体智慧会不会也惨遭“阿尔法狗”碾压？
显然，这将是人类向阿尔法狗最后的宣战。不过，阿尔法狗的研发团队已经表示，第二季结束后，不管结果如何，他们将在人工智能领域终止围棋的开发。开发阿尔法狗的目的不是为了跟人类下围棋，而是希望把开发的成果运用在其他领域。
据悉，阿尔法狗超强的大数据分析能力将在气象、市场预测，军事等领域发挥更大的作用。
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