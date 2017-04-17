因不想做男人，17岁男孩家中打麻药挥刀自宫

近日，中山大学附属第六医院急诊科接到这样的一位患者——一17岁少年在家里自行打麻药，并切除了睾丸和附睾组织。
“‘自宫’手术是在几个小时前做的，当时喝了酒，也有麻药，不痛，现在感觉麻药退去了，太痛苦了”，在医生的一再追问下，17岁的少年才终于坦白是自己把睾丸组织自行切除了。
为何会有这一举动？据中山六院泌尿外科汪中扬主任介绍，该男孩长相清秀，蓄了一头长发，谈话中，该少年一再强调，他不想做男人，要做女人。为此他还加入了一个微信群，讨论变性的相关内容。群里有58个男生，“我们都没钱做变性手术”，小明坦承。
医生在给小明行体格检查时发现，他的喉结已经消失，乳晕增大变黑，双侧乳房可见隆起。汪中扬说，在谈话中得知，患者由于性观念问题，已在去年3月份起就自行注射雌激素，目前其男性第二性征不明显，女性第二性征逐渐发育便是其结果。
医生说，该男孩的行为表明他可能患有易性癖，然而由于缺乏家人的支持、关爱与理解，早早就从高中辍学，只靠自己打工来购买药物和生活支出，只可惜采取了错误的方法进行了所谓的“变性手术”，好在抢救及时，不然真的只能白白丢掉一条美好的生命。
医生强调，原则上尊重每个病人的选择和观念，但是自行注射雌激素和自行手术是绝对不可取的。首先雌激素不能随便乱打，有可能对肝功能有所损伤；其次由于注射器属于医疗用品，使用前均需要严格的消毒杀菌等步骤，使用来历不明的医疗用品很容易感染各种疾病。
自行手术则更加危险，切忌效仿影视或小说作品上“一刀了事”。
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