中国公司争抢硅谷顶尖人才：提供诱人薪金

港媒称，每次求职面试前，亚历克斯·任（音）都为了确保客户的成功而向其提出如下建议：“要怀着谦卑的态度，珍视机会，充分展示你们的长处和你们所能提供的东西。”
香港《南华早报》网站4月2日报道，这一建议不是提供给潜在雇员，而是提供给试图与“字母表”公司、优步公司和脸书公司竞争的中国技术公司——它们试图雇用硅谷的人工智能领域的顶级人才。
亚历克斯·任是总部设在旧金山的猎头公司“人才先知”公司的创始人，该公司侧重于人工智能领域的人才招聘。他说：“中国公司一门心思要聘用硅谷人才，因为在这里，赢得人才就像攻占人工智能战场的制高点。”
他说：“不断高涨的需求已经大幅推高了这些专家的薪金，从而使吸引人工智能领域人才的竞争更加激烈。这就是为什么我对中国公司，尤其是并不十分著名的公司说，它们必须像争夺投资者那样争夺人才。”
今年第一季度，亚历克斯·任的公司接收到200个人工智能领域的职位需求——其中一半来自中国公司，一半来自美国公司。但由于人才紧俏，每月只有四五个需求能够得到满足。
中国拥有世界上最大的互联网市场，包括7.31亿网络用户，还有巨大的数据处理需求，一些世界上最大的科技公司也在中国。因此，在从自动驾驶到语音识别在内的广泛领域中，中国公司把人才视为自己在与美国公司争夺领先地位时的弱点。
已经从美国聘用了一些著名人工智能专家的百度等中国公司，在美国总统特朗普实施限制性移民政策后，看到了从硅谷聘用更多人才的空前机遇。
在深圳上市的智能语音公司科大讯飞的董事长刘庆峰三月说，美国的高科技公司有大约四分之一为移民所创建，（他们）由于特朗普的政策而忐忑不安，现在是中国伸出橄榄枝吸引人工智能领域的全球人才的大好时机。
百度即将在硅谷建立第二个研发中心。而优步的竞争对手、中国的滴滴出行公司今年三月建立了自己在硅谷的研究院，以此作为在人工智能等适用于智能驾驶技术的领域招纳专家的努力的一部分。
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