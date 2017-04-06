“起名字”成中国人新生意 英文名也遵循中国传统

外媒称，在传统文化和某些信仰的影响下，中国人认为给刚出生的宝宝起个好名字十分重要，关系到其一生的运势。因此，一些父母不惜花大价钱找专业人士，按中国的生辰八字给新生儿挑个好名字。
据西班牙《日报》4月2日报道，在中国，自古以来就存在替人起名字这一行当。然而，互联网的普及也正在威胁着这一持续了千年的技艺。一个多年来一直靠起名字为生的老者表示：“如今已经不能靠给人起名字糊口了。”
报道称，在中国这个从幼儿园开始就充满竞争的国家，很多年轻的父母认为好名字能给子女带来好运气，能帮助他们拥有一个更美好的未来。一个起名网站的创始人表示，中国的父母将孩子的名字视为一个“商标”。在这家网站上，只需轻轻动几下手指头，就可以为孩子选择一个满意的好名字。这位创始人还表示，名字将伴随人的一生，决定着是否能给包括未来领导在内的其他人留下美好的第一印象。一个名字往往具有丰富的社会内涵。
由于汉字数量颇多，因此中国名字有很多组合。但是，健康、美丽和勇敢等褒义词一直以来更受欢迎。起名网站会事先让父母们在一个表格中填写对名字的要求，然后根据他们的要求提供不同的名字选择。该网站2014年底创建以来，已经有超过1万名顾客使用其起名服务。起一个名字的费用在400元到1万元人民币不等。
报道称，有些顾客希望尊重传统，却又不想花费时间和精力给孩子起名字，于是便选择了这些起名网站。孩子“五行”缺什么，网站都可以通过起名为他们弥补。例如，如果一个孩子五行缺木，那么就可以在名字当中保留一个与木有关的汉字。
有些父母考虑到自己的孩子未来可能到外企工作，因此还会要求起名网站为孩子起一个外国名字。一个美国女孩在中国看到了商机，创建了一个专门给中国孩子起英文名字的网站，并且做得风生水起。有些父母在给孩子起英文名字时也会遵循中国传统。例如，有的孩子五行缺水，那么网站创建者就会为其取名为“布鲁克”（Brook），而这个名字的中文含义就是小溪。
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