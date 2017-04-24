70%马来西亚人对中国的存在和投资持积极态度

据马来西亚《星报》23日报道，该国独立调查中心——默迪卡民调中心的最新调查结果显示，约七成马来西亚人对中国的存在和投资持正面态度。这是马来西亚民主与经济事务研究所所长万赛夫22日在“中国投资：经济和地缘政治”圆桌会议上披露的。
上述民调于去年10月至11月期间进行，目的是评估马来西亚人如何看待中国在该国的投资。76%的马来西亚华裔认为中国带来的好处多于坏处，65%的马来族裔也持上述观点。在被问及中国不断增加投资让马来西亚经济受益还是滋生更多国债时，49%的人认为是前者。
此次圆桌会议由马来西亚人权组织“土著权威组织”举办，该组织担忧中国投资会对马来西亚产生影响。其负责人易卜拉欣称，“我们正在从国家安全角度看待这一问题”。
据《环球时报》记者了解，一直以来，马来西亚民众对来自中国的投资并没有太大意见，但在该国朝野竞争激烈的氛围下，中国投资成为一个政治话题。马来西亚前总理马哈蒂尔声称中资项目“森林城市”是“外国飞地”，并据此批评纳吉布政府。此外，在上届大选中，超过80%的马来西亚华人支持反对党，令外界认为华人不支持政府，导致在该国政治圈中，对华人的信任有所下降。再加上中资收购该国主权基金一马发展公司股份后，有人借此炒作中资会更多购买马来西亚。
不过，中马两国的合作并未因此停滞，且并不限于经济方面。据《马来邮报》23日报道，刚访华回国的马来西亚防长希沙姆丁当天宣布，马来西亚将与中国成立高级别的防务委员会，以加强两国之间的务实防务合作。他说，马中两国未来还会组织更频繁的互访，以改善两军交流和理解，增进互信。（环球时报）
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