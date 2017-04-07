美韩加紧军事行动反制朝鲜，韩试射新导弹覆盖朝鲜

【韩联社首尔4 月6曰电】韩国军方高官6日透露，隶属国防部的的国防科学研究所日前在忠清南道泰安郡成功试射了射程800公里的“幺武”系列弹道导弹。该导弹可打击朝鲜全境。
韩军披露这种新型弹逍导弹成功试射的消息尚属首次.这再次向执迷发展核武的金正恩政权择放出强烈警告信号。
这位宮员说,韩国国防部长官韩民求视察了这次实弹射击，发射、飞行、命中全程的性能表现均符合标准。
韩国国防部发言人尚均在例行记者会上说: “我们一直在按照韩美2012年修订的导弹(研发〉方针研制一种射程为800公里、有效载荷500公斤的弹道导弹。”他所说的韩美间协议将韩国研发的弹道导弹射程从原有的300公里延长至800公里，以反制朝鲜的武力威胁。
据悉，该型导弹将于年内服役。该导弹从韩国南陲的济州岛发射时，可远及朝鲜西北端的新义州，如部署于韩国东南部的浦项,射程可充分覆盖朝鲜全境。
韩军加紧研发这一核心战略武器，旨在增强大规模惩罚报复能力，以便在发现朝鲜动用核武征兆时抢先斩首，消灭金正恩等朝军首脑。
【韩联社首尔4月6曰电】韩国国防部今曰说，韩国和美国将于本月在此间进行大规横联合火力演习， 以增强反击朝鲜挑衅行为的综合实力。
国防部说“2017综合火力剿敌演习”暂定于13日、 21日和26日在朝韩边境以南抱川一处陆军训练场举行。该类演习始于1977年6月，此前已举行过8次。
囯防部称，韩美两军将在演习中展示最尖端火力武 器，并进行实弹射击。来自韩美48个部队单位的约2000 名官兵将参加此次演习。韩军将派出“阿帕奇”直升机、K2坦克坦克和K21装甲车，以及F-15K战斗机,而美军将投入“布拉德利”战车以及A-10攻击机、“阿帕奇”直升机等。
约2000人将受邀观看此次演习，其中包括外国驻韩国武官、当地居民和政界人士。国防部说，演习将展示韩美强大的联合作战综合实力。
美韩确认推进“萨德”部署
【路透社首尔/东京4月6日电】在朝鲜最新导弹试射活动招致整个地区的谴责一天后，美国和韩国周四达成一致，同意继续部署美国先进的导弹防御系统。
美国、韩国和曰本的领导人及高官周四就平壤最新的挑战之举进行讨论。
在朝鲜周三试射导弹后，美国总统特朗普的国家安全事务助理麦克马斯特在电话中与韩国国家安保室室长金宽镇就继续在韩国部署“萨德”防御系统的必要性达成了一致。
韩国与美国称“萨德”系统的唯一目的是为了防御朝鲜发射的导弹。不过,中国称该系统强大的雷达可能穿透到中国领土内。
韩国官员说，麦克马斯特与金宽镇在周四早晨通了电话。青瓦台在声明中说双方同意继续推进…… 计划，以大幅加强国际社会对朝鲜的制裁及施压。”
该声明说：“双方同意美国军方在韩国推进部署‘萨德’系统。”
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与此同时，美国太平洋舰队司令斯科特·斯威夫特周四表示,控制朝鲜导弹计划的外交和经济措施没有达到预期效果。
他在东京会见日本自卫队指挥官和外交官时说： “到目前为止，我认为可以说……经济措施和外交努力没有达到人们预期和期待的进展。”
斯威夫特说，军事回应仍是选项之一。他对记者说： “这个决定要由总统作出。军事手段一直是一个选项。”
【韩联社首尔4月6曰钽】数千韩国民众周四要求宪法法院就政府即将部署美国“萨德”导弹系统是否合法作出裁决。
共计2550名公民加入了请愿，称这一部署违反了宪法赋予他们的“和平生活、身心健康、良好环境和居 住自由的”权利。
原告包括来自星州郡的居民。星州郡位于首尔东南大约300公里处，已被确定为“萨德”部署地。
他们在首尔市中心的宪法法院前举行的新闻发布 会上说，似议中的部署违反了人们的基本权利——在不用担心战争危险的环境下生活。
他们还称，政府在作出部署决定的过程中没有征求部署地附近居民的同意,这么做违反了宪法。
美“动武选项”令日本紧张
【德新社东京4月6曰电】日本首相安倍晋三称，美国总统特朗普周四早晨在与他通电话时说，关于美国的对朝政策，“所有选项都摆在桌面上”。
在两人通了 35分钟的电话后，安倍对记者说:“我们都认为朝鲜昨天发射弹道导弹的做法是一次危险的挑衅行动，对我国的安全构成了严重威胁。”
安倍说:“我们将加强对朝鲜作出回应的力度，继续与美国以及国际社会其他成员进行协调。
来自白宫的声明称，总统还明确表示，美国将继续增强自己的阻吓能力，以全部的军事能力来保卫自己和盟友。”
【共同社东京4月6曰电】 安倍晋三和特朗普6日举行电话会谈。关于对朝政策，特朗普强调“所有选顶 都摆在桌面上”。
特朗普政府转变了奥巴马政府等待朝鲜主动放弃核开发的“战略忍耐”政策，考虑将包括动用武力、颠覆金正恩体制等在内的强硬手段纳入选项。
特朗普暗示动用武力的举动刺激着安倍政府的神经。日本政府人士表示，这是由于“一旦造成武装冲突，日本可能也将成为战区”。绝对应避免陷入绝境的朝鲜向日本列岛发射导弹这一最坏局面。能否与美政府制订出以日本的和平与安全为大前提的应对方针?安倍外交的能力将面临考验。
朝鲜5日发射导弹后，内阁官房长官菅义伟在记者会上说:“作为政府来说，不便对将军事选择也包括在内的情况进行分析。”他未对特朗普政府“动用武力” 这一选项作出评论。
安倍上个月在与特朗普的电话会谈中强调,“日美间展开磋商，持有相同的战略目标是至关重要的”。安倍政府官员紧张地表示,“一旦美国在未与日本事先通 气的情况下决定展开军审作战,后果将目不忍睹”。
对日本而言，在不卷入战火的情况下打破僵局是最为重要的。然而，美国的着力点则是在朝鲜研发出面向美国本土的新型导弹前完全压制住朝鲜。不可否认，双 方的想法存在偏差。负责对美外交的政府相关人士预测:“如果导弹落在夏威夷与美国本土之间，美国不会继续沉默。不能排除朝鲜半岛发生突发事件的可能性。”
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