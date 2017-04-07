特朗普下令对叙利亚一机场实施军事打击

华盛顿4月6日电，美国总统特朗普6日晚发表电视讲话说，他下令对叙利亚境内一处机场实施定点军事打击，以回应叙政府对无辜平民进行化学武器袭击的行径｡
特朗普说，叙利亚不顾联合国安理会的警告，违反《禁止化学武器公约》使用了化学武器，这一事实“无可辩驳”｡美国对其实施军事打击，因为预防和阻止化武扩散“符合美国的重要国家安全利益”｡
美国国防部当晚发表声明说，在美国东部时间6日20时40分左右(北京时间7日8时40分左右)，位于地中海东部的两艘美军舰船向叙利亚中部霍姆斯省的沙伊拉特军用机场发射了59枚战斧式巡航导弹｡
声明称，叙政府军此前从沙伊拉特军用机场发动一起化武袭击，美军对其实施军事打击是为了阻止叙政府再次使用化学武器｡此外，为尽量降低这一行动对俄罗斯方面造成的风险，美军在打击前已向俄方通报｡
总部位于英国伦敦的“叙利亚人权观察组织”4日说，叙利亚伊德利卜省南部一个小镇当天早些时候遭到空袭，战机在空袭中使用毒气，造成大量人员伤亡｡
“叙利亚人权观察组织”没有指出实施空袭的战机是来自叙政府军､俄罗斯还是美国主导的打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟｡事件发生后，美国等西方国家和叙利亚反对派指责叙空军实施了这次袭击，但叙军方和外交部坚决否认相关指责，并表示叙军方不拥有化武｡联合国叙化学武器问题真相调查小组已宣布开始收集相关信息，以确定是否发生了化武袭击｡(新华社)
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