习近平同特朗普开始举行中美元首会晤

美国海湖庄园4月6日电，当地时间6日，国家主席习近平在美国佛罗里达州海湖庄园同美国总统特朗普举行中美元首会晤。两国元首进行了深入、友好、长时间的会晤，双方高度评价中美关系取得的历史性进展，同意在新起点上推动中美关系取得更大发展，更好惠及两国人民和各国人民。
下午5时许，习近平和夫人彭丽媛抵达海湖庄园，特朗普和夫人梅拉尼娅在停车处热情迎接。两国元首夫妇合影留念，亲切交谈。两国元首夫妇共同欣赏了特朗普外孙女和外孙演唱中文歌曲《茉莉花》并背诵《三字经》和唐诗。
会晤中，习近平指出，一段时间以来，我同总统先生保持了密切联系，进行了多次通话和通信。我很高兴应总统先生邀请来美国举行这次会晤。我愿同总统先生就中美关系和重大国际及地区问题深入交换意见，达成更多共识，为新时期中美关系发展指明方向。
习近平强调，中美两国关系好，不仅对两国和两国人民有利，对世界也有利。我们有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏。中美关系正常化45年来，两国关系虽然历经风风雨雨，但得到了历史性进展，给两国人民带来巨大实际利益。中美关系今后45年如何发展？需要我们深思，也需要两国领导人作出政治决断，拿出历史担当。我愿同总统先生一道，在新起点上推动中美关系取得更大发展。
习近平指出，合作是中美两国唯一正确的选择，我们两国完全能够成为很好的合作伙伴。下阶段双方要规划安排好两国高层交往。我欢迎总统先生年内对中国进行国事访问。双方可以继续通过各种方式保持密切联系。要充分用好新建立的外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话4个高级别对话合作机制。要做大合作蛋糕，制定重点合作清单，争取多些早期收获。推进双边投资协定谈判，推动双向贸易和投资健康发展，探讨开展基础设施建设、能源等领域务实合作。要妥善处理敏感问题，建设性管控分歧。双方要加强在重大国际和地区问题上的沟通和协调，共同推动有关地区热点问题妥善处理和解决，拓展在防扩散、打击跨国犯罪等全球性挑战上的合作，加强在联合国、二十国集团、亚太经合组织等多边机制内的沟通和协调，共同维护世界和平、稳定、繁荣。
特朗普再次欢迎习近平主席到访海湖庄园。特朗普表示，美中两国作为世界大国责任重大。双方应该就重要问题保持沟通和协调，可以共同办成一些大事。我对此次美中元首会晤充满期待，希望同习近平主席建立良好的工作关系，推动美中关系取得更大发展。特朗普愉快接受了习近平主席发出的访华邀请，并期待尽快成行。
中美两国元首还介绍了各自正在推进的内外优先议程，并就有关地区热点问题交换了意见。（新华社）
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