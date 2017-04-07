习近平和夫人彭丽媛出席美国总统特朗普和夫人梅拉尼娅举行的欢迎晚宴

美国海湖庄园4月6日电，当地时间6日晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛出席美国总统特朗普和夫人梅拉尼娅在美国佛罗里达州海湖庄园举行的欢迎晚宴。
海湖庄园宴会厅内，灯光璀璨，鲜花绽放。晚7时许，习近平和夫人彭丽媛抵达宴会厅，同特朗普和夫人梅拉尼娅亲切寒暄。特朗普和夫人梅拉尼娅再次对习近平和夫人彭丽媛到访表示热烈欢迎。习近平和夫人彭丽媛感谢特朗普和夫人梅拉尼娅及美方的热情接待和精心安排。
晚宴上，习近平和特朗普分别发表了热情洋溢的讲话。习近平指出，我同特朗普总统进行了很好的会谈，就中美关系发展达成重要共识。我们愿意在相互尊重和互利互惠的基础上，拓展贸易投资、外交安全、执法网络、人文交流等广泛领域务实合作，以建设性方式处理分歧和敏感问题，让两国人民从中美关系发展中有更多获得感。中国有句话说，万丈高楼平地起。我愿同总统先生一道，带领两国对发展中美关系抱有良好愿望和热情的建设者，把中美关系的大厦一层一层建设好，使之更牢、更高、更美。
特朗普表示，习近平主席领导中国取得出色的发展成就，在世界上受到广泛尊重。我同习近平主席第一次见面就谈得很好，就广泛议题交换了意见，建立起良好友谊。我希望同习近平主席开展合作，期待明天继续就共同关心的问题深入交流。
两国元首就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。宴会始终充满友好气氛。
王沪宁、汪洋、栗战书、杨洁篪、房峰辉，美国国务卿蒂勒森夫妇及多位内阁成员、白宫高级官员等出席。（新华社文）
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