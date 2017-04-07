奥巴马有意借“萨德”触痛中国

【英国《泰晤士报》网站4月5曰报道】美国中央情报局前负责人迈克尔·海登承认，美国政府在韩国部署饱受争议的导弹防御系统是故意“触痛”中国，并 驱使中国对朝鲜施加更大压力，以迫使其放弃核计划。
特朗普总统即将在佛罗里达州接待中国国家主席习近平。就在此之前，海登说“萨德”系统不仅仅是像华盛顿所说的为了防御朝鲜的导弹袭击。他说，这意在迫使北京来抑制朝鲜加紧研发大规模杀伤性武器的做法。
海登说，从中国的角度而言，朝鲜是 一颗“烂牙”。但北京未采取严厉的外科
手术疗法，而是仍在采取“止疼”措施，比如实施半心半意的制裁，这只能缓解疼痛，但并不能治愈顽疾。
对华盛顿而言，解决之道是让“牙痛来得更猛烈一些”。他说:“坦白地说，我们确实做到了这一点。奥巴马总统通过部署萨德系统做到了这一点。”
【澳大利亚东亚论坛网站4月5曰 报道】题：中国的抵制对双方都有影响
自从韩国和美国2016年7月宣布将在朝鲜半岛部署“萨德”之后，中国方面就采取了各种措施来表达不满。其中最重要的就是明显的经济高压，旨在迫使韩国重新进行考虑。
这一战略影响到了韩国大量商品和服务的出口,涵盖范围从流行文化到旅游业，从电池到超市。在确认中国迄今采取的43项报复行动中，38项涉及文化或经济出口，只有5项与外交、政治和军事相关。
分析一下受影响的行业，就能对中国经济手段的力量和局限有所了解。
去年，韩国对中国超过70%的出口都是中间产品和资本品，其中包括半导体和显示屏。不过这些产品似乎逃过了抵制或者监管干预。
中国的经济报复不太可能针对进口中间产品，因为它担心这会影响到范围更大的复杂产品网络。让那些依靠进口中间产品来制造成品出口的厂家和工人面临危险，这样的成本太高了。
那么韩国受影响的是哪些行业呢？ 一个目标就是一些显而易见的消费品牌。近几周来，乐天超市就成了民族主义抗议的主要目标。类似的还有韩国化妆品公司爱茉莉太平洋集团。 中国的媒体还在社论中呼吁抵制三星和现代等其他知名韩国公司。
鉴于这些产品有替代品.中国的消费者可以做到在损失很小的情况 下避开韩国产品，同时却能给生产这些产品的公司造成有报道价值的重大损失。
其他目标是文化出口和旅游业等可替代的消费产品。比起经济报复可能给制造业带来的损失，中国人为此付出的代价还是相对较低的。
另一方面,韩国的流行文化产业面临着巨大损失。
正如一些到菲律宾的包机航班被暂停，大量到日本的航班和旅游预订被取消一样，韩国也受到了同样形式的惩罚。这将给韩国带来真正的压力，因为具有高消费能力的中国游客在 2016年赴韩游客总数中占据了很大比例。
“萨德”的影响揭示了经济报复的选择性程度一一毕竟，经济的相互依赖对双方都会产生影响。中国并没有针对与其贸易最最大的韩国产业，因为重要中间产品供应不稳定同样也会对其自身的利益造成损害。
因此中国的经济体最是一个重要的工具，中国得以试图通过它来影响别国的政治和安全政策。
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