中国共享单车遭“成长的烦恼”

【美国《福布斯》双周刊网站4月5日报道】 题：中国的共享单车初创企业在国内外遭遇障碍
在过去的一年里，我报道了许多中国的创新产品，从第一款旗舰级无边框手机到智能头盔以及经济实惠的机械臂。不过在我看来，它们当中最酷的是“无车桩”共享单车。
共享单车计划并不是什么新鲜事物。从伦敦、纽约到巴塞罗那的每一个大城市都有共享单车计划。
作为一名骑车人，我喜欢从自行车停放点挑一辆车、骑车穿过城市并在另一个停放点归还自行车的概念。不过无论共享单车计划在某个特定城市设立了多少个停放点，它们离骑车人的最终目的地通常仍有几个街区的距离。
中国初创企业改进了这一点， 它们让自行车变得真正没有束缚——在城市的任何地方，你可以在距离你最近的地方(通过手机软 件来进行定位)找到一辆无人使用的自行车，当你抵达目的地后，你可以把自行车随意留在街头某处。
这些初创企业主要是摩拜单车、ofo和小蓝单车一以极快的速度将这一想法付诸实施。它们在中国各大主要城市投放了数以万计的共享单车。在深圳，你步行不到两分钟就会碰到一辆。这意味着骑车人可以随时随地找到一辆共享单车来使用。
这些共享单车初创企业几乎想到了所有的事情——自行车拥有太阳能电池板供电的电子锁；它们相对牢固可靠，但生产成本还不到1000元人民币；内罝的定位系统可以收集骑年人的数据。这是一个巧妙的发明，它不仅能推动智慧城市的理念，惠及市民，同时也能为公司赚钱。
但是有一个被这些初创企业所忽视的问题：世上有许多自私的人。
运行几个月后，一些报道开始说这些共享单车要么被偷，要么被毁坏（有人在骑完车后把自行车扔到河里或树枝上），要么被停放在相当糟糕的地点，给城市基础设施带来了不便（停在十字路口中间、挡住狭窄的人行天桥等等）
出这方面的考虑，当小蓝单车今年1月在旧金山进行扩张时，立即遭到了市政官员的强烈抵制。大量负面报道加上最近发生的事件(几辆自行车非法停在旧金山的卡斯特罗区)使得市政官员向小蓝单车施压。
与此同时，在过去的一个周末，深圳知名景点深圳湾公园的一条狭窄人行道被大量涌入的共享单车“挤爆”。
正是这种场景导致旧金山 对无车桩共享单车计划说“不”。我的朋友当天也在深圳湾公园里，他告诉我说共享单车一般不会造成如此严道的问题，结论是这可能是节假日引起的。
我不知道美国是否会接受小蓝单车(以及摩拜单车和ofo, 如果它们想作此尝试的话)。在中国，共享单车计划最近遭遇的失败看上去是一个挫折,但随着城市和共享单车初创企业一起努力，这些问题应该能得到解决。不管怎样，摩拜单车最近在新加坡发起了共享单车计划，并没有遇到这么多的问题。
无车桩共享单车计划要求骑车人负责、不自私，以及愿意遵守城市规定。技术只能让这样的共享单车计划变成现实，能否推行下去则取决于我们。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost