中国四大银行集体裁员谋转型 业务遭金融科技巨头侵蚀

彭博新闻社网站4月6日发表了题为《中国银行柜员大军规模缩小》的报道。
面对来自蚂蚁金服和腾讯控股等网上支付巨头的竞争，中国四大银行正在削减成本，并努力对其庞大的网点进行调整，2016年这四大银行的人员数量六年来首次出现缩减。
上周一份有关中国四大银行收益的分析报告说，2016年底，中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行和中国银行的员工数量共减少了17824人，这至少是自2011年以来首次出现这一现象。导致这一现象的部分原因是，中国的银行正在试图对其约300万名网点员工进行裁减。
台湾群益证券驻上海分析师李彬周三接受电话采访时说：“银行的网点不再需要这么多员工，现在网银这么发达，客户不再使用那么多现金进行交易。人们现在期待银行提供不一样的服务。”
尽管如此，各家银行正在付出巨大努力以跟上中国金融体系迅疾转变的步伐，因为腾讯和阿里巴巴旗下的蚂蚁金服通过提供更便捷的手机支付服务不断侵蚀它们的传统业务。据中国银行业协会提供的数据，2016年，中国超过84%的银行转账不是在银行网点进行的，而2013年大约为63%。
据银行监管机构说，中国约有380万名银行从业人员。据交通银行驻上海分析师周昆平等人在4月1日的一份报告中估计，这其中约80%的人都是银行柜员。
交通银行的这些分析师说，这与外国银行形成了鲜明对比。外国银行大约60%至80%的员工从事市场营销和销售工作，而中国多数银行这些部门的员工只占20%至30%。
中国银行业协会称，全球最大银行、网点超过1.6万个的中国工商银行去年裁减了14090名柜员，其中一些柜员被直接裁减，而另一部分人员则被换岗到其他部门。中国建设银行的柜员人数减少了30007名，而中国农业银行则减少了10842名柜员。交通银行的分析师在报告中还说，持续的岗位调整将有助于使中国银行业的柜员数量在未来十年再减少20%。
工商银行在其年报中表示，计划控制网点总数，并安装更多自动柜员机（ATM）、发展网上银行等依赖人工智能的银行服务。
中国各大银行相继裁员也正值面临业绩压力之时。得益于成本削减及低于预期的坏账拨备，中国四大银行2016年的利润总额勉强避过了2004年以来的首次下滑。本社汇总的数据显示，中国四大银行2016年全年净利润为8582亿元人民币，同比增长0.2%。
根据财报，中国四大银行2016年底的员工总数为163万人。
本社汇总的数据显示，即使是经过去年的裁员之后，在全球员工数量最多的上市银行排名中，前五名里仍有四家是中资银行。俄罗斯储蓄银行排名第四。
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