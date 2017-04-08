新加坡居民"拯救"华人公墓：中产渴望理解文化根源

美媒称，在这个充满高速公路和高层建筑的岛国的中心，有一道时间的皱纹：武吉布朗坟场，它是世界上最大的华人公墓之一。如今这里已被废弃，杂草丛生，但仍可以看到一系列不可思议的墓碑、雕像和神龛，就在市中心的银行、购物中心和区域总部以北4英里。
美国《纽约时报》网站4月7日报道，多年来，这个占地213英亩的地方是万圣节寻找刺激者和鸟类观察者的目的地，是这片过度拥挤的土地上的一个绿色港湾。但是近年来，它变成了某种强大得多的东西：试图与这个国家消失的过去重新取得联系的新加坡人的朝圣地。
因此，武吉布朗成为了一项重要的社会运动的中心，计划铲平公墓部分区域的政府，与致力于保护它的一群公民之间展开了对抗。
在这个不断寻求现代化的社会中，这是意想不到的，在限制对该公墓的破坏，提高公众对该岛丰富历史的认知方面，该运动的倡议者取得了一些成功。
武吉布朗建于1922年，是约10万个新加坡家庭的长眠之地，直到1972年被关闭。这里的重要性超过了该国相对短暂的五十年历史，因为许多具有历史意义的墓地被从其他推平的公墓搬到了那里。
专家估计，加上旁边一个被遗弃的著名华人家族的墓地，周围的雨林里散落着多达20万个坟墓，包括多位新加坡知名国民的墓地。
“你一定要把这个公墓看作一座了不起的历史档案库，”新加坡国立大学中文系主任丁荷生说，“但是鉴于最近事情的发展情况，我对它能存在多久深感担忧。”
这些担忧与这个城市国家对土地永不满足的渴望有关。新加坡的570万居民生活在277平方英里的土地上——比纽约市还小一点——但它必须承担多于城市的职能。它必须拥有一个国家的基础设施，包括军事基地、垃圾填埋场、水库、国家公园，以及世界上最繁忙的机场和港口。
该国逾20%的土地是填海造地，导致它的两个邻国马来西亚和印度尼西亚禁止向新加坡出口沙子，以保护自己的土地。新加坡计划到2030年将该国的人口增至690万，所以土地极其珍贵。
这个问题部分上要从内部解决。2011年，政府决定去掉该岛南北向高速公路上的一个弯道，也就是从武吉布朗穿过。不久之后，政府宣布，该公墓的其余部分也将在40年内铲平。
在过去几十年里，新加坡人看到很多著名古迹和社区被拆除，所以他们开始采取行动。
第一批布朗人中包括54岁的雷蒙德·吴(音)，他是一名药剂师，过去经常在公墓附近带领万圣节旅游团参观(和有华人文化的许多地方一样，新加坡也痴迷鬼故事和恐怖传说)。过了一段时间，吴开始仔细阅读墓碑上的铭文，惊讶于那些坟墓的古老。
“我注意到很多坟墓看起来很老，实际上有些是莱佛士时代的，”吴说。他指的是新加坡的英国殖民地创立者斯坦福德·莱佛士爵士。“我想知道为什么没人告诉我这里有这个呢？”
2011年，政府公布自己的计划后，吴和兄弟查尔斯一直在思考如何拯救武吉布朗。他们开始培训其他志愿者，包括熟悉学术研究领域的大学教授，帮助处理公共关系的前记者，以及提供社区探访和资助的商界人士。换句话说，它是新加坡中产阶级的一个横断面，他们怀念自己年轻时那个逝去的城市，渴望更好地理解自己的文化根源。
许多坟墓用迁往这些地区的中国移民长期使用的独特砖石进行装饰，而其他一些则显示出马来文化的强烈影响。
“这里是东西方的交汇地，”洪毅瀚说，“我们站在岛的中央，龙的腹部，我们不能让人剖开它。”
对丁荷生教授来说，这些墓碑展示了东南亚与中国特定地区之间的丰富联系。在他的指导下，一个研究小组正将墓碑上的信息录入数据库，从而绘制出地图，展现宗族和村庄如何从中国沿海迁移到这些遥远的海岸。
前不久，丁荷生的一个项目获得了政府资助。虽然官员们拒绝了许多关于该公墓的电话和传真采访请求，但他们似乎开始理解它的重要性。政府已经开始满足布朗人的一些要求。最初，有5000个坟墓将被移除，但这个数字已经减少至3700个。那些墓碑没有被粉碎，而是正被编目并存储在仓库中。此外，政府还成立了遗产评估委员会，审查未来的项目。
这种妥协意愿似乎反映出这个社会更广泛的情绪，它发展得太快，人们感觉失去了根基，与国家缺乏深刻的联系。有一次，我在公墓散步时，遇到了国防部的一名官员。由于他立场的敏感性，他要求只公布他的名字皮特(Pete)。
“我们的国家很年轻，我们太关注未来，有时忘了过去，”他说，“武吉布朗是个巨大的故事宝库。”
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