度假村老板儿子强奸女服务员，老板娘带受害者报案

据检方指控，现年二十出头的无业男子刘某是北京市密云区某镇度假村老板刘先生之子，经常在该度假村居住。去年10月7日凌晨，刘某深夜敲开该度假村女服务员孙女士的房门，提出想与孙女士发生性关系的要求。
指控称，孙女士反复推脱激怒了刘某，招致刘某对其拳打脚踢，孙女士被打致颈部及体表软组织损伤，伤情程度经鉴定为轻微伤。由于力量差距悬殊的情况下，刘某强令孙女士躺在床上脱去衣物，对其实施了强奸行为后离开。
孙女士天亮找到同事李女士哭诉遭遇，得知对方也有与自己相似的遭遇。据李女士称，去年9月13日，刘某要挟并殴打李女士强迫与其发生性关系，但最终未实施强奸行为。发现事态严重，两名女服务员决定告诉刘某的母亲刘女士。
其母刘女士在获知情况后，驾车送两名受害者前往报案，将自己的儿子绳之以法。法院经依法审理认为，刘某已构成强奸罪，一审以强奸罪判处刘某有期徒刑五年。
刘女士称，“希望让儿子认识到事情的严重性，杜绝再犯，如此不仅对他的将来有好处，也能还被害人一个公道。”
“发生这种情况，很多母亲都会去想如何把事情压下去，但刘女士选择报警，其实是给了孩子一个改过自新的机会。”承办此案的法官苏小琴介绍，据法院了解，刘女士的儿子从小表现得有些偏执和叛逆，家里多方管教无果，孩子愈演愈烈。虽然判决并未认定刘某有自首情节，但她的决定是非常理智的。
该母亲的“大义灭亲”之举，也赢得了网友的一片叫好。“为这位好母亲点赞！不包庇，不甩货。献给那些常把【他不过是个孩子】等类似言辞挂在嘴边的熊孩子的妈妈们”。“我倒不想夸母亲三观正或者伟大之类的。如果她很爱他的孩子，那么大义灭亲对于她来说也是个很艰难的决定，她并不会享受你们的赞美。我更多应该是心疼她，同时还有敬佩她。”
与此同时，与该母亲同上热搜榜的还有“美籍华裔女富二代谋杀前男友并拒捕，其母亲交5亿保释金”， 网友纷纷表示：所以，我刚刚看的“妈妈花了5亿保释一个杀人犯女儿”大概是个假新闻咯？（示意图）
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