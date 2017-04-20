目睹小女孩被蒙面人绑架，90后小伙狂追绑匪18公里

4月17日早上，四川德阳城区的一9岁小女孩正在路边走着，突然被两名蒙面男子捂嘴绑架上了一辆无牌奥拓，迅速逃离。
这一幕被正在驾车的90后小金看到。小金忙报警，并驾车疾驰追赶奥拓18公里，帮助警方锁定绑匪逃窜方向，赢得时间。
6小时后嫌犯落网，孩子得救。原来，绑架者竟是孩子母亲的生意合伙人。
让小金吃惊的是，奥拓车旁一名男子突然抱住了路边行走的小女孩，“我原以为是小女孩不想去上学，家长对她进行约束，但再看到男子掏出帕子捂小女孩的嘴，我再也不淡定了。”
见同伙把小女孩抱进后排后，前排驾驶座上的男子就猛踩油门，车子从绿化带逆向冲了出去。
小金不敢多想，立即驱车追了上去，并打电话报警。
小金说，感觉奥拓车在玩命地跑，一路上根本不管车辆和行人，“差点撞了一辆环卫工人骑的电瓶车。”
即使小金拼命追，中途绑匪还是曾两次脱离了小金的视线。“东河场镇正逢场，赶集的人很多，车多人多，我就只能眼睁睁看着他们溜走了，就几秒钟的时间。”
但是民警根据小金提供的线索，锁定了绑匪的位置。
中午1点多，在广汉市连山镇犯罪嫌疑人的家里，警方解救出被绑走的9岁小女孩，当时，她被蒙着眼睛绑着双手躺在床上。
经过突击审讯，两名犯罪嫌疑人都对绑架一事供认不讳。
据悉，犯罪嫌疑人杨某的老婆与被绑架的小女孩的母亲合伙开了一家内衣店，一个月前，她们决定把内衣店门面扩大并进行装修，但需要每家出两三万元钱。当时拿不出钱的杨某思来想去，最终想到了绑架索要赎金的方式筹钱。他便找到了好朋友吴某，没想到头脑简单的吴某居然答应了。于是，通过近一个月的谋划，他们最终绑架了生意合伙人的女儿。
不过，两名嫌疑人没有想到的是，还没有来得及向受害人的父母发去索要赎金的短信，就被警方抓获。
据小金介绍，在追绑匪的时候，好几次想过把绑匪的车逼停或者撞停，但最后都放弃了，“因为小女孩在车上。要是车翻了，发生意外就不好了。另外，绑架肯定是策划和准备过的，他们身上有没有什么武器我不知道，万一有武器，我把他们逼急了，发生更大的伤害怎么办？所以最后我决定一路追踪，并与警方保持联动。”
这位小伙子小金说，他的父母都是警察，虽然自己没有从警，但也是警校毕业。当绑架案真实发生在自己眼前时，那种愤怒是难以想象的，正义感从心底油然而生。
也正是因为他的正义感，最终帮助小女孩脱险。小伙子，棒棒哒！
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