特朗普接受习近平访华邀请 称已经建立了友谊

外媒称，美国总统特朗普接受了中国国家主席习近平的访华邀请。
塔斯社援引新华社报道称，习近平还呼吁扩大投资、能源和基础设施领域的合作。他说：“我们有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏。”
特朗普和习近平在海湖庄园会晤。预计双方将讨论贸易政策、朝鲜局势及其他一系列地区问题。
法新社4月7日报道称，美国总统特朗普预言将会与中国国家主席习近平建立“非常棒”的关系，两位领导人4月6日在海湖庄园首次会面，特朗普言谈中充满热忱，完全不见此前的一些强硬反华论调。
据报道，在明媚的阳光下，系着标志性红色领带的特朗普热情地把佩戴蓝色领带的习近平迎入海湖庄园（特朗普喜欢称之为“冬季白宫”），开启一场超级大国间的峰会。
报道称，在庄园里，特朗普说“非常荣幸”能够接待中国领导人，并且还拿自己做生意的本领开玩笑活跃现场气氛。
特朗普说：“我们其实已经进行过长谈了。但目前我还一无所获。完全一无所获。”他的讲话引起代表团哄笑。“不过我能理解，我认为，从长远看，我们会有一个非常、非常棒的关系，对此我十分期待。”
报道称，两位领导人24小时会谈的开场和个人接触旨在通过轻松互动营造融洽氛围，为世界上最重要的双边关系预热。
习近平夫妇的下榻之处不在海湖庄园，而是一个距离较近的酒店。美方在酒店周围加强安保，部署了狙击手、特勤小组和海岸警卫队快艇。
特朗普和习近平的会谈持续到4月7日的工作午餐。
香港《南华早报》网站4月7日发表题为《中美峰会首天活动结束，特朗普说他与习近平建立了友谊》的报道称，特朗普在与习近平会晤时说，他将与这位中国国家主席建立非常深厚的关系，两人现在已经建立了友谊。
特朗普在与习近平共进晚宴之前，在他的海湖庄园对媒体说：“中国的国家主席和他才华横溢的夫人——中国极负盛名的伟大歌唱家——来到美国，（对美国来说）是极大的荣幸……我认为，从长远看，我们会有一个非常、非常棒的关系，对此我十分期待。”
报道称，在晚宴结束几小时后，特朗普在推特网站上发文说，他很荣幸能接待中国贵宾。
据日本富士新闻网4月7日报道，美国总统特朗普与中国国家主席习近平在美国佛罗里达州开始首次会谈。
报道说，曾预告称会谈会很艰难的特朗普，与习近平并排坐在餐桌前，展示了欢迎的姿态。特朗普表示：“我们已经建立了友谊。我认为，从长远看，我们会有一个非常、非常棒的关系。”特朗普的女儿伊万卡夫妇也出席了欢迎宴会。伊万卡的丈夫库什纳坐在彭丽媛旁边。
报道称，中方希望在这次会谈上，展示两个大国对等的合作关系。中国提出“新型大国关系”的概念，主张“不冲突”、“不对抗”、“相互尊重”等原则，并希望得到特朗普的认同。
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